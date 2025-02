Tufilla al contrattacco: "Sempre grati a Coppari. Siamo stati trasparenti, ecco la verità sui fatti"

Le dichiarazioni rilasciate al Carlino dal cavaliere Denny Coppari, sul giornale di sabato, hanno provocato diverse reazioni. Su tutte, quelle del sestiere di Porta Tufilla (che era stato accusato di tradimento a seguito della decisione di puntare su Zannori).

Il comitato rossonero ha replicato con il comunicato che pubblichiamo integralmente: "Si intende precisare che il signor Coppari all’approcciarsi della naturale scadenza del contratto che lo legava al sestiere fino al 31 ottobre 2024 richiedeva mezzo Pec l’applicazione della clausola contrattuale che ne prevedeva alla sua conclusione il rilascio di nulla osta in suo favore. A seguito della sua istanza il sestiere rossonero, il cui direttivo, si ricorda, era a fine mandato e che per tale motivo aveva congelato la pianificazione della stagione 2025 (in vista dell’insediamento di una nuova dirigenza che avrebbe dovuto essere coinvolta nella centrale scelta del cavaliere giostrante) si vedeva costretto ad affrontare la questione in quanto l’eventuale mancato rilascio avrebbe costituito un inadempimento contrattuale.

Nell’intento di andare lui incontro e con l’intento di proseguire il rapporto di collaborazione si invitava Coppari a colloqui esplorativi al termine dei quali, verificato che non era possibile addivenire ad un accordo, il comitato uscente in data 19 novembre procedeva a deliberare a maggioranza il rilascio di nulla osta come da egli nuovamente richiesto. Solo successivamente a tale data, il sestiere con l’appoggio anche dei candidati della unica lista nel frattempo formatasi, si muoveva per cercare alternative in grado di garantire una buona competitività anche nel 2025, con valutazioni che poi dopo l’insediamento del comitato direttivo in carica hanno portato alla contrattualizzazione di Zannori.

Fatta questa precisazione che in quanto consiglio direttivo, sentiamo di dare in primis a tutti i sestieranti rossoneri, non possiamo che confermare che il sestiere di Porta Tufilla sarà sempre grato a Coppari per la sua disponibilità in un momento di difficoltà estrema come quello dell’estate 2023, ma sicuro di aver agito verso di lui con estrema correttezza e trasparenza comunica con fermezza che non permetterà né a lui né a nessun altro di mettere in dubbio l’integrità morale e l’onestà nel suo operato, riservandosi fin d’ora di intraprendere azioni a tutela del suo buon nome e di quello della Quintana di Ascoli di cui fa parte".

Matteo Porfiri