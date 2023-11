Tufilla riparte da Coppari. Sono ufficiali tutti i cavalieri

Si completa il quadro dei cavalieri che saranno protagonisti della Quintana nel 2024. Dopo l’ufficializzazione di Mario Cavallari e del giovanissimo Davide Dimarti alla Piazzarola, al posto dell’ormai ex biancorosso Nicholas Lionetti, anche Porta Tufilla ha scelto a chi affidare la lancia per il prossimo anno. Il comitato rossonero, che si è ritrovato lunedì sera nel corso di una riunione aperta a tutti i sestieranti, ha infatti ufficializzato la conferma di Denny Coppari, che già quest’anno aveva sostituito più che degnamente il campione Massimo Gubbini, ancora alle prese con il recupero dal grave infortunio avuto il primo luglio alle prove della giostra di Foligno. Lo stesso Gubbini, in esclusiva al Carlino proprio poche settimane fa, aveva annunciato che sarebbe rimasto sicuramente fermo nel 2024, in attesa di capire se tornare a cavallo nel 2025 oppure chiudere definitivamente con le giostre. A quel punto, Porta Tufilla ha dovuto mettersi alla ricerca di un nuovo cavaliere. Il direttivo guidato dal caposestiere Matteo Silvestri, però, anche considerando il fatto che il prossimo anno, dopo le giostre di luglio e agosto, si tornerà al voto per il rinnovo del comitato, ha optato per confermare Coppari e rimandare l’inizio di un nuovo, eventuale, percorso al momento in cui comincerà il nuovo mandato. Il 38enne di Treia, tra l’altro, nelle due edizioni del 2023 ha ben figurato, addirittura giocandosi la vittoria fino all’ultima tornata nella giostra in notturna di luglio. Coppari, l’anno prossimo, avrà ovviamente a disposizione le cavalcature di Massimo Gubbini, il quale sarà comunque al suo fianco nello staff tecnico. "La scelta di Denny è stata condivisa con Massimo – conferma il caposestiere Matteo Silvestri –. Intanto chiuderemo il nostro mandato così, poi più avanti si valuterà il da farsi. Nel frattempo, stiamo valutando un profilo giovane da inserire come secondo cavaliere. Ma ci fidiamo molto di Coppari e averlo riconfermato è stata la decisione migliore".

Matteo Porfiri