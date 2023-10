Tumore al seno e prevenzione, al Rotary sono arrivate 200 richieste in un giorno Il Rotary Club di San Benedetto ha ricevuto 200 richieste per la visita senologica di prevenzione portata avanti dalla chirurga Elisa Sebastiani. Oltre 50 visite effettuate, con la specializzanda Sonia Sabbatini, per ribadire l'importanza dei controlli di prevenzione.