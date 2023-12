Turismo a Cupra, ecco il bilancio:: "Anno complicato ma soddisfacente"

L’Acot (Associazione cuprense operatori turistici) ha tracciato un bilancio della stagione estiva e le linee programmatiche per il 2024 nel corso del tradizionale incontro di Natale, che quest’anno è stato ospitato nel ristorante Villa Aniana di Massignano, presenti amministratori con il sindaco Piersimoni e il presidente dei balneari Pietro Aureli. La presidente dell’Acot, Milva Ricci, ha affermato che è stata una stagione complicata ma soddisfacente, con l’aumento degli arrivi e la diminuzione delle presenze a causa di molte vicissitudini che hanno condizionato i risparmi delle famiglie, ma anche la decisione di molti vacanzieri a viaggiare verso l’estero. Tutto sommato una stagione soddisfacente grazie anche al caldo che ha retto fino ad ottobre. "Abbiamo però la necessità di migliorarci, creando elementi attrattivi, eventi di rilevanza nazionale e servizi in linea con la richiesta del mercato. – ha aggiunto Milva Ricci – L’Amministrazione è stata attenta a intercettare fondi europei e regionali utilizzati per rendere il nostro paese attrattivo con processi di riqualificazione a medio e lungo termine. Tutto ciò è importante, ma non basta. Penso che le decisioni riguardanti il turismo e l’attività di promozione siano prese dopo un confronto con chi opera nel settore. Albergatori e balneari sono la parte predominante della vita economica del paese, ecco perché serve un costante confronto. Reputo necessario unire le energie nella promozione del territorio, diversificare l’offerta turistica e creare un maggiore appeal di Cupra Marittima e non solo durante le stagioni tradizionalmente più popolari".

La presidente ha poi anticipato il programma per la prossima stagione con la presenza di Cupra nelle Fiere del turismo più importanti comprese quelle in Germania e in Olanda, invocando la vicinanza del Comune per promuovere le bellezze del territorio amate da italiani e stranieri. Al termine del convivio è stata promossa una lotteria di beneficienza il cui ricavato è stato consegnato al sindaco Piersimoni e destinato alle famiglie più bisognose del paese, affinché possano trascorrere un Natale più sereno. Il sindaco ha ricordato le attività preparatorie per la stagione estiva ed evidenziato che Cupra è la seconda località balneare del Piceno, per quanto riguarda gli arrivi. In merito alle preoccupazioni dei balneari, relative alla Bolkstein, Piersimoni ha aggiunto che il Comune c’è, e che adotterà ogni provvedimento di sua competenza.

Marcello Iezzi