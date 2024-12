"Turismo a Cupra, la strada giusta"

I dati turistici sono ancora provvisori e per alcune località anche poco attendibili, ma a Cupra Marittima gli operatori del settore, durante il tradizionale incontro conviviale di Natale, hanno espresso soddisfazione e guardano alle sfide future con rinnovato entusiasmo. Al convivio, tenutosi nel ristorante Rivamare di Marina di Massignano, della famiglia Bisili, hanno partecipato i vertici dell’Acot (Associazione cuprense operatori turistici), molti associati, il sindaco, vice sindaco e assessori del comune di Cupra, esponenti delle forze dell’ordine e nuovi partner economici vicini all’Acot, come le cantine Terre Fageto e Catamarà. "Anche se dati sono provvisori Cupra Marittima è al terzo posto nella provincia come arrivi, dopo San Benedetto e Grottammare – ha affermato la presidente dell’Acot Milva Ricci nella sua relazione di fine anno – Dati molto positivi in termini di presenze complessive, dove Cupra Marittima figura al secondo posto dopo San Benedetto. Risultati che rappresentano un’eccellenza nel panorama provinciale. Attraverso l’unione di intenti tra pubblico e privato possiamo avere grandi potenzialità per le prossime stagioni estive. Dobbiamo essere coesi e convinti delle capacità del nostro territorio".

Ricci ha poi ricordato le recenti esperienze, quando Cupra si è trasformato in un vero set cinematografico, opportunità unica per mostrare la bellezza del paese ed ha auspicato che possa essere l’inizio di una lunga serie di eventi simili. La dottoressa Federica Acciarri, che parla diverse lingue straniere, dal primo gennaio e per tutto l’anno 2025 affiancherà l’Acot grazie al bando ricerca e la collaborazione dell’assessore al turismo Daniela Luciani. Il sindaco Alessio Piersimoni nel suo intervento ha evidenziato la necessità di confronto e condivisione degli obiettivi. "Invito tutti, in particolare i balneari, a non aver paura delle sfide che impongono i cambiamenti – ha affermato Piersimoni – Il turismo di Cupra Marittima è una realtà molto importante anche a livello regionale, dobbiamo essere bravi ad affrontare i cambiamenti, ad offrire servizi al passo con le richieste dei turisti e a fare squadra per raggiungerli. Offriamo esperienze uniche come le uscite in mare all’alba con i catamarani, gli Anelli Piceni per gli amanti della bicicletta fuori strada, il paese alto di Marano, il Parco Archeologico. Sono elementi in più da offrire al visitatore".

Marcello Iezzi