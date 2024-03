Turismo a scuola, la Cgil non ci sta:: "Saremo lì fuori"

Il ‘Primo Convegno nazionale stati generali del turismo studentesco’ sta per aprire le porte del teatro Filarmonici al pubblico ascolano, ma c’è chi non ci sta, e vuole far sentire la propria idea. "In mezzo a tanti blasonati relatori del Governo regionale e nazionale ed esperti di ogni sorta – inizia così la lettera firmata da Cgil, Filcams-Cgil, Flc-Cgil, Rete degli Studenti Medi Ascoli e Gulliver -, i grandi assenti, che non hanno ricevuto alcuna richiesta di partecipazione, sono gli studenti, i docenti e le organizzazioni sindacali confederali, del settore turismo e della scuola". Per questo motivo i firmatari dichiarano che saranno fuori dall’ingresso del teatro: "Perché le nostre ragioni abbiano, in un modo o nell’altro, una voce". Dopo aver annoverato le motivazioni che li spingono a dimostrare il dissenso fuori dal teatro, la lettera riporta: "Ecco perché sarebbe stato opportuno, se davvero si volevano rappresentare le problematiche del settore, ascoltare la voce di chi, studente o docente che sia, la tematica del turismo studentesco è chiamato a vivere in prima persona – e si conclude - Un salario e condizioni di lavoro dignitose rappresentano la base per la costruzione di una esistenza libera di ogni individuo a cominciare dai giovani e dalle donne".

o.f.