Turismo, accoglienza ed eventi: le idee dei comitati di quartiere

Dopo le votazioni di fine gennaio, tutti i quartieri di Cupra hanno eletto il nuovo direttivo e manifestato le prime idee da realizzare, per la maggior parte dedicate alla socializzazione e alla collaborazione con il Comune nella realizzazione di eventi. Il quartiere n. 1 "Castello di Marano" ha eletto presidente Michele Basili, vice, Raffaele Carboni e segretario Cinzia De Santis. I consiglieri sono: Roberto Alesiani, Elisa Mauro, Ronny Quintili e Letizia Prosperi. Tra le attività in programma, il Mercatino dei bambini "Tesori in soffitta", la partecipazione a "Quartieri senza frontiere" e la ripreposizione di "Smart raduno" l’8-9-10 settembre sul lungomare. Jonathan Cappella è il presidente del quartiere n. 2 "Contrada Civita", vice è Mario Pulcini e segretario Matteo Perozzi. Consiglieri: Giuseppe Ameli, Ezio Ciarrocchi, Daniele Giuliani e Francesco Rausei. Tra i progetti promuovere iniziative di nuovi momenti di aggregazione tra residenti e tra quartieri ed ascolto delle esigenze dei cittadini. Quartiere n. 3 "Contrada Boccabianca", presidente Oriana Torquati, vice Giovanna Giudici, segretario Marco Mora, consiglieri: Renzo Armandini, Fabio Guidotti, Fernando Lanciotti e Alessandro Vagnozzi. Propone l’organizzazione di "Quartieri senza frontiere" l’11, 12 e 13 agosto e il Presepe itinerante nel periodo natalizio. Quartiere n. 4 "Castello Sant’Andrea", presidente Teresa Marino, vice Andrea Crescenzi, segretario Matteo Galieni, consiglieri: Eliana Ameli, Stefano Vagnoni, Antonio Vallorani. Tra i progetti, ascolto delle problematiche del territorio, momenti di aggragazione tra quartieri. Quartiere n. 5 "Contrada S. Michele", presidentre Michele Silla, vice Stefano Marconi segretario Raimondo Sbaffoni, consiglieri: Gabriele Ciarrocchi, Maria Cristina Giardinà, Anna Maria Cipolletta e Alessandro Fontana. Tra i progetti La cena nelle vie del quartiere, idea gemellaggio tra quartieri per rafforzare l’amicizia.

Marcello Iezzi