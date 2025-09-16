"Turismo, bisogna investire sull’estero"

Investire di più all’estero, cambiare il paradigma nella gestione della promozione online, programmare gli eventi in anticipo: è quello che secondo Nicola Mozzoni si dovrebbe fare a San Benedetto per migliorare il comparto accoglienza. Il presidente dell’Associazione Albergatori ‘Riviera delle Palme’, anche se i numeri del 2025 non sono ancora disponibili, tira le somme della stagione in gran parte passata e avanza idee per porre il turismo al centro del dibattito rivierasco.

"La stagione 2025 è stata molto ballerina – afferma l’imprenditore – luglio e giugno non sono andati benissimo, agosto invece ha confermato la tendenza positiva degli altri anni, anche se la prima, dal 3 al 10, è stata un po’ altalenante. Abbiamo recuperato a settembre per due motivi: intanto c’è stato il sole, e poi le scuole ripartono una settimana dopo. Un fatto che le famiglie devono tenere presente. Questo mese, pertanto, è andato anche meglio dell’anno scorso: se dovessi scommettere, direi che c’è stato un -5 o -7% su tutta la stagione, considerando che anche due hotel hanno chiuso". Mozzoni quindi ragiona per fasce di mercato: "Il nostro target è sempre molto familiare: le coppie vengono, mentre i turisti d’argento li abbiamo un po’ persi. Tanto estero invece sta rientrando dopo la lunga coda pandemica. Secondo me difettiamo negli investimenti all’estero. Personalmente ho fatto esperimento, chiamando un influencer inglese: da fine agosto abbiamo avuto una decina di prenotazioni inglesi e circa 5mila follower provenienti da quell’area". Ma fare una cosa del genere non costerebbe troppo? "Non servono forti investimenti, ma buoni contenuti sui social. Poi un conto è parlare di una ‘landing page’ individuale, tutt’altro discorso va fatto invece a livello comunale. Abbiamo un sito istituzionale fortemente legato agli eventi, e che peraltro viene gestito molto bene, ma per lo scopo che ha. Il percorso della Destination management organization (Dmo, nda) invece mi sembra arrivato a buon punto". Di cose da migliorare però ce ne sono ancora diverse: "Una cosa è fondamentale – continua l’albergatore – la programmazione della prossima stagione va iniziata appena finisce questa. Non possiamo aspettare troppo. È per questo che a ottobre faremo degli incontri per includere tutti i portatori di interesse e generare un movimento consapevole che pianifichi il nostro futuro turistico. Il calendario eventi, infine, va condiviso con tutti. Se un’iniziativa va male per due anni, perché dovrebbe andare bene dopo?".

Giuseppe Di Marco