Turismo delle radici, il progetto

Turismo delle radici: è così che si chiama la prossima frontiera dell’accoglienza a San Benedetto. Un nuovo indirizzo che l’amministrazione comunale intende adottare per richiamare visitatori dall’estero, prevedendo agevolazioni ad hoc. In ambito turistico, peraltro, il civico 124 di Viale De Gasperi intende sfruttare anche il filone dei gemellaggi, come testimonia il recente viaggio del sindaco Spazzafumo a Viareggio. Per quanto riguarda il turismo delle radici, è stata l’assessora Cinzia Campanelli a recarsi, il 30 gennaio, alla Farnesina, dove il ministro degli esteri Antonio Tajani ha accolto circa 150 amministratori comunali per presentare le iniziative che gli enti potranno mettere in campo in questo specifico ambito. Si tratta di due linee distinte: una dedicata ai borghi con popolazione inferiore a 6mila abitanti, e un bando per i territori più grandi. Il comune rivierasco quindi presenterà dei progetti da ammettere a finanziamento. Quali? Le idee sono ancora in fase di elaborazione, ma si pensa di costruire dei pacchetti rivolti ai sambenedettesi all’estero, con apposite scontistiche per raggiungere la riviera delle palme. Si stima che il filone introdotto dalla Farnesina possa coinvolgere 80 milioni di italiani che risiedono all’estero. Le iniziative del comune non si esauriscono qui.

Come spiegato in una recente conferenza stampa dal sindaco Spazzafumo, l’amministrazione intende concretizzare il legame con le città gemellate con ‘alleanze’ anche nel comparto accoglienza. È per questo che l’11 e il 12 febbraio il primo cittadino si è recato in visita a Viareggio, dove è stato accolto dall’assessora alla cultura Sandra Mei e da referenti della Fondazione Carnevale. È in questa cornice che la presidente Maria Lina Marcucci ha incontrato Spazzafumo e, nel corso della sfilata dei carri allegorici, si sono gettate le basi per un’iniziativa da svolgere nel corso dell’estate per celebrare i trent’anni di questo gemellaggio. "A Viareggio – ha commentato il sindaco – ho trovato una ‘sambenedettesità’ e un senso di appartenenza che non sempre si ritrova a San Benedetto. L’accoglienza ricevuta è stata all’altezza del rapporto di sangue che lega le due città". Per migliorare l’offerta sambenedettese restano da realizzare le opere rimaste in sospeso: il completamento del lungomare, il cui bando dovrebbe essere emanato entro alcune settimane in modo da avviare il cantiere al termine dell’estate. In ultimo, la formazione di una rete territoriale con cui valorizzare le eccellenze di tutto il Piceno, dall’entroterra alla costa.

Giuseppe Di Marco