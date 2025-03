’Turismo delle radici’:. Montalto insieme a General Lagos

A Montalto va avanti il progetto ‘Turismo delle radici’ che il comune ha avviato nel novembre scorso con la città General Lagos. Nei giorni scorsi c’è stato un nuovo importante momento di scambio tra i due Comuni. Protagonista è stato l’Istituto Scolastico Comprensivo, "perché è prima di tutto con i giovani che vogliamo fortificare il gemellaggio siglato, per tenerlo vivo nel tempo" dichiarano da Montalto delle Marche.

Nei giorni scorsi è stata a Montalto una delegazione di General Lagos, nelle persone di Emilia Carletti, direttrice della Scuola Pre-universitaria ‘Sara Bartfield Rietti’ di General Lagos, e Maria Del Mar Monti, delegata per la Fondazione Tecnolagos e per il Comune di General Lagos per seguire l’agenda di cooperazione stipulata con Montalto. Le due ospiti, accolte dal sindaco Daniel Matricardi e il Vicesindaco Samuele Leonardi, hanno avuto un incontro operativo anche con la dirigente dell’Istituto Scolastico Comprensivo, Silvia Giorgi, e conosciuto gli studenti del primo anno del Liceo Classico di Montalto.

I due istituti scolastici stanno, infatti, già lavorando ad una programmazione virtuale di scambio culturale e formativo per gli studenti di entrambe le scuole.