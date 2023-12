"Turismo e commercio, il Piceno ha grandi potenzialità"

"Dal punto di vista commerciale il 2023 non è stato come il 2022: ma non ci lamentiamo, perché, comunque, per quanto riguarda la provincia le potenzialità sono tantissime, sia per la parte interna, per il sisma che ancora pesa, che per la riviera. Il commercio che rappresentiamo è di prossimità e i commercianti devono sviluppare verso la qualità, per poter competere con la grande distribuzione e il commercio online, anche se cominciano ad essere molti, soprattutto quelle gestite dalle seconde generazioni, che stanno lavorando in parallelo proprio con il commercio online. Per non parlare del turismo, che ha grande potenzialità, con due aree quali il Parco nazionale dei Monti della laga, e quello dei Sibillini. Per una provincia così piccola è importante poter vantare così tanto: però dobbiamo saperci vendere, aumentare la capacità di intervenire sui mercati internazionali, ma siamo penalizzati per le infrastrutture, perenni problemi con le tratte autostradali e ferroviarie, con cantieri che durano ormai da troppi anni". Così Fausto Calabresi, presidente provinciale della Confcommercio, alla festa per i soci scandita da vari momenti, con la guida di Maria Angellotti, responsabile della delegazione della Confcommercio di San Benedetto, ha registrato la premiazione di due soci per il loro storico impegno: Pio Pica dell’omonima macelleria di Grottammare e Ennio Di Silvestro della cartolibreria Alif di San Benedetto, dall’esibizione di Carmine Faraco, grazie alla Lido degli Aranci di Grottammare. Non è mancata la grande solidarietà, con la presenza di Ornella Vallesi, presidente dell’associazione Bianco Airone.

Stefania Mezzina