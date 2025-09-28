"Turismo in crisi? Cupra si salva"

Le piogge previste nei prossimi giorni dai meteorologi rappresenteranno, probabilmente, il portone che si chiude alle spalle dell’estate. Una stagione turistica con poche luci e molte ombre sulla Riviera picena delle palme. Certo non si sono numeri e anche quelli che arriveranno a fine anno, come sempre, potrebbero non essere lo specchio reale della situazione, per via dell’elaborazione dei dati, ma anche perché non tutte le presenze arrivano a ‘destinazione’. Allora meglio indagare sulla percezione diretta degli operatori, più che dei tecnici e dei politici. Da Porto d’Ascoli a Marina di Massignano la sensazione più positiva arriva da Cupra Marittima, che già l’anno scorso aveva ottenuto la migliore performance stagionale con un + 3,65. Un bilancio che va visto con alti e bassi: bene gli arrivi e le presenze, bene per gli alberghi che hanno fatto la pensione completa o la mezza pensione, meno bene chi ha deciso di passare da un anno all’altro al pernottamento e colazione, cosa che ha riguardato anche chi da pensione completa del 2023 ha deciso di fare il B&B nel 2024 per poi tornare quest’anno alla pensione completa disorientando la clientela acquisita nel tempo. Chi ha sofferto sono stati gli appartamenti e anche i consumi occasionali. La crisi economica si è fatta sentire.

Un bilancio che, a ogni buon conto, a Cupra Marittima è positivo. Albergatori, residence e campeggi hanno lavorato bene. "Abbiamo fatto una buona stagione, in linea con l’anno scorso se non qualcosa di più – ha affermato un noto operatore turistico con più strutture in riviera – Gli arrivi ci sono stati. Certo che chi è passato dalla pensione completa al B&B mantenendo gli stessi prezzi dell’anno prima, non ha avuto successo".

Sotto il profilo della ristorazione sono andati bene i locali aperti tutto l’anno, che hanno potuto contare anche sulla clientela locale. Per gli stagionali si sono difesi quelli con proposte tradizionali a prezzo fisso e sono andate molto bene le pizzerie. Un segnale, questo, che evidenzia come i turisti, costretti a fare i conti con le ristrettezze economiche, si siano diretti verso proposte della cucina tradizionale senza sorprese, menu fissi a prezzi fissi. "Vanno distinti due perimetri – ha affermato Pietro Aureli, presidente dei balneari cuprensi e ristoratore – La qualità e la continuità hanno retto bene, la stagionalità senza identità ha sofferto. Tutto sommato, però, Cupra si è salvata". Marcello Iezzi