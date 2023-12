Turismo in montagna. Non solo sci e scarponi: l’escursionismo è la moda del momento

Amanti della natura e degli sport all’aria aperta a rapporto: le discese innevate per gli sci tardano ad arrivare e quindi escursionismo e trekking diventano la scelta popolare. La variabilità del clima rende difficile l’organizzazione e così l’offerta si moltiplica e parte dai banchi di scuola per arrivare fino in cima agli appennini. "Piceno Mountain Guide" in collaborazione con l’associazione piceno mountain presenta anche questo mese una proposta vasta, che parte già dal primo di dicembre. Torna infatti la terza lezione teorica del corso "avvicinamento montagna" che porterà gli studenti alla scoperta di carta, bussola ed altimetro, oltre che ad acquisire le prime nozioni di utilizzo Gps. Ma in programma non c’è solo teoria: il tre dicembre, presso l’Anello di Cagnano, si terrà la lezione sull’utilizzo pratico dei dispositivi di orientamento. A metà mese, precisamente il 10 dicembre, i colori dell’autunno e i boschi dell’appennino faranno da sfondo all’escursione vera e propria, in località San Vito. La possibilità di esplorare luoghi incontaminati e godere di panorami mozzafiato continua durante tutto il mese, intervallata da altre due lezioni: la prima teorica, con focus su meteorologia e variazione di condizioni in montagna, e la seconda pratica per prendere dimestichezza con l’attrezzatura.

L’anno nuovo si avvicina, ma per chiudere in bellezza arriva l’ultima escursione, con tanto di aperitivo, ovviamente in montagna. L’evento è previsto per il 30 dicembre e richiede la prenotazione al 3284016179.

Una splendida escursione sul Monte Ascensione in programma invece per il 3 dicembre in compagnia della guida Tommaso Fagiani, con partenza da Porchiano per la "strada dei calanchi" con una vista privilegiata su queste particolari formazioni argillose. L’ascesa al monte riserva una moltitudine di panorami in ogni direzione: la città di Ascoli Piceno, i monti Gemelli, i Monti Sibillini, e ad est il mare.

"In questa proposta, che prevede un itinerario ad anello, è possibile portare il proprio cane, come da regola al guinzaglio" sottolinea Fagiani, che può essere contattato per informazioni al 3338358195. Per sabato 2 dicembre prevista anche l’escursione "Rocchetta e Grotta del Petrienno da Piandelloro - Appennino Perduto", giro ad anello di circa 12,5 km con 400 m di dislivello con partenza dalla piccola frazione acquasantana di Piandelloro. Il sentiero si snoda tra borghi semi abbandonati, grotte un tempo abitate e suggestivi boschi. Le iscrizioni restano aperte fino a venerdì 1 alle ore 21:00. Domenica 3 dicembre, invece, altro incontro per percorrere i sentieri da Acquasanta Terme a Case Rotili, lungo il "Sentiero del tasso" e "l’anello di Cagnano - Monti della Laga", escursione di 12,6 km e circa 780 m di dislivello che alterna spazi aperti e panoramici a boschi fitti. Il tutto in compagnia di una guida ambientale escursionistica iscritta all’Aigae. Prevista nel prezzo, di 15 euro, anche una convenzione per l’assicurazione giornaliera.

Per info e prenotazioni su entrambe le date si può contattare Paride al 3280269840 (anche whatsapp).

Ottavia Firmani