Turismo inclusivo, la sfida. Caccia ai fondi regionali

Spiagge accessibili rinnovate: è quanto punta ad ottenere l’amministrazione comunale partecipando al bando regionale per il turismo inclusivo. L’adesione all’avviso pubblico è stata ratificata nell’ultima riunione di giunta e ora si dovrà attendere il responso di Palazzo Raffaello per sapere se San Benedetto rientri fra i comuni beneficiari. Si tratta, più nello specifico, della seconda tranche del bando ‘Marche for all’ ed è rivolta agli enti pubblici, mentre la prima venne dedicata agli enti del terzo settore e grazie ad essa venne allestita gran parte della spiaggia accessibile di Porto d’Ascoli.

In questo caso il massimo contributo erogabile arriva a 100mila euro e il progetto prevede un ampliamento dell’offerta nel tratto di arenile antistante all’Università di Camerino, nonché un miglioramento di quella di Porto d’Ascoli. La spiaggia di fronte all’ateneo, che risulta molto larga, ha bisogno di servizi migliori e pertanto si è pensato di portarvi un grande bagno accessibile, dedicato a persone con patologie gravi, e che perciò hanno bisogno di spazi ampi per effettuare movimenti. Il bagno, dunque, verrebbe ricavato dall’attuale magazzino. Contestualmente verrebbe installata un’altra cabina ampia da adibire a nuovo magazzino.

In aggiunta, l’elaborato include un pergolato per fare ombra di fronte a queste strutture, nonché l’acquisto di nuove passerelle e, con tutta probabilità, di nuovi ombrelloni per aumentare le postazioni. Non finisce qui: con le risorse del bando si realizzerebbe anche un’applicazione digitale per la prenotazione della spiaggia: un’iniziativa di informatizzazione dell’offerta che renda evidenti i servizi disponibili tanto ai cittadini quanto ai turisti.

L’obiettivo è modellare una sorta di rete inclusiva fra ente pubblico e strutture ricettive generando un welfare di comunità funzionale e aderente alle necessità di chi presenta delle disabilità. Infine, le persone inserite nei tirocini d’inclusione sociale verranno coinvolte nel discorso dell’accoglienza e della promozione delle spiagge. In origine, va detto, l’idea era di fare una nuova spiaggia accessibile, ma 100mila euro sarebbero stati troppo pochi per completare l’opera. Occorre anche ricordare che le spiagge accessibili, in riviera, hanno a disposizione sedie job e altre strumentazioni utili per chi ha ridotte capacità deambulatorie. Altro obiettivo del vertice comunale è l’abbattimento delle barriere architettoniche in centro, ma per questo ci vorranno più interventi nel corso dei prossimi anni.

Giuseppe Di Marco