Turismo, nel 2023 tremila euro in più dalla tassa di soggiorno

La stagione balneare del 2023 ha tenuto lungo tutta la fascia costiera del Piceno e la tassa di soggiorno è la cartina di tornasole. Se il comune di Grottammare, a suo tempo, ha dimostrato alla Regione che non potevano esserci state perdite così elevate, poiché gli incassi della Tassa di soggiorno era stata superiore a quella dell’anno precedente, lo stesso accade a Cupra che, a ogni modo, aveva avuto il giusto riscontro a livello di arrivi e di presenze. La località balneare ha incassato oltre 63mila euro, contro i 60mila del 2022. "Sono fondi che saranno investiti per l’accoglienza turistica – afferma il sindaco Alessio Piersimoni – Andranno investiti per la sistemazione delle strade, l’acquisto di cestini per i rifiuti, acquisto di panchine, la sistemazione dei parchi, insomma per accoglienza turistica, ma anche al servizio dei cittadini cuprensi. Ogni spendiamo circa 120 mila euro in questo settore, di cui 90 mila di contributi statali e regionali a fondo perduto che siamo riusciti ad intercettare. Servono per il Triathlon, Cupra per l’Ambiente, Marchestorie, le giornate del FAI e per quelle invernali. Insomma, tra contributi e tassa di soggiorno riusciamo a far quadrare i conti".