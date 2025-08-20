Turismo: primi bilanci: "Boom di soggiorni brevi. Così sorride l’entroterra"

È un’estate davvero particolare. Poche presenze in Riviera, tanti ombrelloni chiusi, parecchi posti auto liberi sul lungomare come non era mai successo, alberghi in difficoltà, stabilimenti balneari che alle 20 chiudono senza fornire il servizio della cena. Dall’altra parte invece c’è il boom degli agriturismi in collina e in montagna, ristoranti pieni e caccia alle strutture ricettive con piscina o spa. I dati dei flussi turistici dicono che le presenze sono aumentate, ma non al mare acuendo una crisi che va già avanti da alcuni anni, senza che nessuno vi abbia posto rimedio. Anzi, negli chalet compensano le mancate presenze con un aumento ingiustificato dei prezzi. Un ombrellone e due lettini stagionali hanno subito aumenti anche di 200-250 euro arrivando a costare 1.500 euro in prima fila. Il giornaliero è arrivato in alcuni stabilimenti a 45 euro. Con quale servizio? Nessuno. Spesso le strutture sono fatiscenti, i bagni con le pareti ammuffite e le porte arrugginite, le docce con soffioni otturati e nessuna manutenzione fatta negli anni, le cucine dove si sfornano fior fiore di pietanze, sono ai limiti dell’igiene. E i turisti, spesso ‘bastonati’, pure con i conti della ristorazione, scappano via. Ecco quindi il boom delle città d'arte e dell’entroterra, certamente penalizzato da carenza di alberghi e di strutture ricettive, ma con tante soluzioni anche per soggiorni a breve termine. Un turismo diverso fatto di genuinità dei cibi, di accoglienza, di relax. Tanto ormai il turista ha scelto vacanze brevi, magari facendone più di una durante l’anno.

E la conferma arriva dal presidente della Sezione Turismo di Confindustria e titolare dell’Hotel Palazzo dei Mercanti e del Palazzo Guiderocchi di Ascoli, Matteo Di Sabatino. "Ascoli da anni va fortissimo dal punto di vista delle presenze – ha dichiarato – soprattutto nel mese di settembre e, dalle prenotazioni arrivate, anche quest’anno ci saranno numeri importanti. Abbiamo avuto un Ferragosto da tutto esaurito e un 98% di camere prenotate fino a questo fine settimana. Tanti poi scelgono le prenotazioni last minute che permettono di fare vacanze a prezzi più vantaggiosi. Al momento siamo indicativamente sui numeri registrati lo scorso anno con un leggero rallentamento di circa il 5% all’Hotel Guiderocchi che è in attesa di ristrutturazione. Sicuramente le difficoltà che si registrano in Riviera condizionano anche le presenze nell’entroterra, ma va detto che a differenza degli anni passati c’è un turismo più limitato nel tempo con gli stranieri soprattutto che girano molto, soggiornano qualche notte e poi si spostano perché seguono l’arte, la cultura e l’enogastronomia e difficilmente stanno una settimana fermi in un luogo. Questo – ha concluso Matteo Di Sabatino – deve far ripensare anche al nostro modo di lavorare e di come confrontarci con la clientela". Valerio Rosa