Turismo in provincia di Ascoli, la costa resta avanti ma perde: c’è il riscatto dell’entroterra

Ascoli Piceno, 25 ottobre 2023 – Una stagione estiva in chiaro scuro per le principali località turistiche della provincia di Ascoli. Ci sono comuni che hanno guadagnato in arrivi e presenze, altri che hanno guadagnato in arrivi e perso in presenze, per via dei soggiorni più brevi e altri che hanno perso su tutti i fronti e il caso di Grottammare colpisce in modo particolare. Rispetto all’anno scorso risulta un -33,78% in arrivi ed un – 50,17 di presenze. Ora, o vi è stata una sopravvalutazione nei dati dell’anno scorso, oppure qualche struttura non ha comunicato nel modo giusto i dati di quest’anno, poiché una flessione di oltre il 50% si sarebbe notata a tutti i livelli. Va detto, però, ancor prima di passare ai dati di tutti i 10 Comuni del Piceno che abbiamo preso in considerazione in ordine di arrivi, che l’Ufficio turistico regionale, nell’inviare i dati, ha fatto una precisazione: "Per quanto riguarda la situazione statistica dell’anno in corso è provvisoria, di conseguenza potrebbe subire ulteriore variazione da parte dei titolari e/o gestori delle strutture ricettive regionali. A seguito di ciò, in alcuni Comuni, stiamo verificando la situazione statistica di adempienza o inadempienza, come previsto dall’articolo 43 (rilevazioni statistiche) del Testo unico del turismo, delle strutture stesse".

La spiaggia di San Benedetto (Sgattoni)

Procediamo con i numeri, in base all’ordine dei turistici arrivati nelle diverse località, nel periodo compreso fra gennaio ed agosto. San Benedetto: Arrivi 143.535, (-105 rispetto al 2022), Presenze 668.331 (-18.477 rispetto al 2022), in percentuale – 0,07 arrivi, -2,69 presenze. Grottammare: Arrivi 45.873 (-23.99), Presenze 235.292 (-236.860), in percentuale -33,78 Arrivi, - 50,17 Presenze. Cupra Marittima: Arrivi 32.813 (+4.668), Presenze 253.813 (-10.931), in percentuale + 16,59 Arrivi, - 4,14 Presenze. Ascoli: Arrivi 26.272 (+2.088), Presenze 51.627 (+1.327), in percentuale +8,63 Arrivi, + 2,64 Presenze. Colli del Tronto: Arrivi 11.572, (+1.975), Presenze 23.018 (+4.668), in percentuale + 20,58 Arrivi, +25,44 Presenze. Massignano: Arrivi 5.997 (-1.879), Presenze 22.958 (-2.842), in percentuale -23,86 Arrivi, - 11,02 Presenze. Folignano: Arrivi 3.588 (+ 1.023), Presenze 6.037 (+2.042) in percentuale +39,88 Arrivi, +51,11 Presenze. Monteprandone: Arrivi 3.195 (+25), Presenze 9.162 (-886) in percentuale + 0,79 Arrivi – 8,82 Presenze. Acquasanta: Arrivi 3.109 (+588), Presenze 10.197 (+3.436), in percentuale + 23,13 Arrivi, +50,82 presenze. Montemonaco: Arrivi 2.755 (-23), Presenze 8.165 (+1.046) in percentuale -0,83 Arrivi, +14,69 Presenze.