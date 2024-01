Turismo, sanità, urbanistica: il centrosinistra all’attacco

Fuoco incrociato: dopo la stroncatura delle destre, l’amministrazione Spazzafumo incassa voti da schedina anche da parte del centrosinistra. Su tutto: turismo, programmazione cittadina, sanità e urbanistica. "Non vedo strategie sul turismo, né sullo sport né sulla cultura – tuona Paolo Canducci - Quest’amministrazione non ha alcuna visione o progetti per la città, tanto che siamo costretti a parlare di calendari, sagre e mercatini. Il tutto, portato avanti da una maggioranza debolissima che in pochissimo tempo ha perso tre componenti e si regge con il voto di un solo consigliere. Nel frattempo le opere più attese dalla città non si sa quando verranno fatte: così il lungomare, che non si capisce quando verrà terminato, così la piscina esterna". Duro attacco anche da parte di Aurora Bottiglieri, che si concentra sul caso sanità: "Al ‘Madonna del Soccorso’ non si poteva fare peggio – commenta la dottoressa - con la Medicina d’Urgenza che verrà ridimensionata e che scomparirà, mentre il sindaco Spazzafumo continua a non vedere disagi. Al primo cittadino voglio ricordare che i maggiori tagli si sono verificati negli ultimi tre anni. È di questi giorni la notizia che il Laboratorio d’Analisi verrà riqualificato, ma contestualmente sono stati spostati due dipendenti ad Ascoli. Dei 50 operatori sanitari che hanno lavorato durante la pandemia, solo 30 sono stati rinnovati. Sulla sanità chiederemo un consiglio aperto". A stroncare la coalizione di governo cittadino ci pensa anche Diana Palestini: "L’attuale amministrazione si mostra forte sulle questioni dei singoli consiglieri, ma si rivela debole sul progetto per la città – dichiara la segretaria del Pd - che non riesce a mettere in piedi a causa dei soliti veti incrociati. Non c’è nessuno, in questa maggioranza, che ragioni per gli interessi generali. E intanto la città si impoverisce, con un numero sempre maggiore di attività commerciali pronte a chiudere bottega". Giorgio Mancini invece si focalizza su varianti e iniziative private: "L’amministrazione parlava di zero consumo di suolo ma ora tale promessa viene disattesa – dice il referente di Sinistra Italiana - Per quanto riguarda l’area Brancadoro, ritengo grave il fatto che il comune non abbia partecipato all’asta: si poteva farlo per evitare di cementificare quest’area. In merito ai piani di oggi mi chiedo se sia giusto prevedere un volume di impianti sportivi programmati 35 anni fa, visto che nel frattempo altri impianti sono stati realizzati". Rachele Laversa (Psi) invece critica gli "eventi culturali e la promozione turistica di basso spessore" e Virginia D’Angelo (Verdi) l’inesistenza di iniziative per la tutela dell’ambiente. Infine Edward Alfonsi (Rinasci Marche) torna sulla sanità: "Corriamo il rischio di realizzare un ospedaletto inutile, che andrà a vantaggio della sanità privata".

Giuseppe Di Marco