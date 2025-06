"Turismo, serve più condivisione sugli eventi"

Si può e si deve fare meglio. È questo il mantra degli operatori di categoria alla vigilia – e soprattutto al termine – di ogni stagione estiva. Saranno i numeri, generalmente divulgati in autunno, a dire se la città sia stata adeguatamente valorizzata, attraverso la messa a sistema delle risorse a disposizione. Intanto, però, un nuovo campanello d’allarme risuona nell’aria. "Soffriamo ancora una volta la carenza di tavoli del turismo – dice Nicola Mozzoni, presidente dell’Associazione Albergatori ‘Riviera delle Palme’: l’ultimo tavolo, in tal senso, è andato in scena la settimana scorsa – Quello più recente è stato un appuntamento puramente organizzativo riferito agli aspetti pratici, come le disposizioni sui parcheggi e i regolamenti. Sicuramente è stato un confronto utile per sapere come muoverci ma, ovviamente, gli eventi erano già stati definiti".

Il titolare dell’Hotel Relax dice la sua sul cartellone appena licenziato dalla giunta: "Gli eventi di quest’anno sono sulla falsariga di quelli del 2024 – prosegue – I numeri dell’anno scorso non sono stati buoni, quindi non vedo perché dovrebbero esserlo ora. La cosa importante è strutturare bene il programma. San Benedetto deve mirare a un’élite: bisogna fare eventi e puntarci tanto. Se ci sono mascotte devono essere studiate con attenzione. E ovviamente occorre prevedere un evento caratterizzante". Da anni Mozzoni sostiene che, per prepararsi all’estate, sia necessario organizzarsi concretamente già dal termine della bella stagione dell’anno prima. "Bisogna unire tutti a settembre – dice l’albergatore – La mia idea è di fare una riunione che coinvolga tutti gli attori economici e non, oltre ai cittadini. Ho buttato giù una bozza di eventi. Alcuni di quelli attuali, come ‘Anghiò’ o il ‘San Beach Comix’, hanno delle enormi potenzialità e andrebbero valorizzati. In un secondo momento, dopo la riunione, si presenteranno le idee all’amministrazione. Questo confronto andrebbe fatto tra fine settembre e la prima settimana di ottobre: in tal senso ho già parlato con molti operatori". Mozzoni conclude sulla situazione delle strutture ricettive: "Gli alberghi chiudono di anno in anno e le statistiche, in tal senso, non sono positive – dice – È chiaro che dobbiamo essere noi i primi a investire, ma cerchiamo di sfatare un falso mito: non sono i b&b a togliere lavoro agli hotel. Il punto è che c’è poco collegamento fra strutture e gli enti che organizzano eventi. A tal proposito ho avanzato l’idea di creare dei mini-tavoli per fare ponte tra le due realtà".

Giuseppe Di Marco