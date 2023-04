Turismo, stagione al via "Dopo il pienone del ponte ora tocca al 25 aprile Tante presenze in città"

Le cento torri si preparano ad accogliere la stagione turistica dopo il successo di Pasqua. Numerose le presenze fatte registrare in soli due giorni. Per il sindaco Marco Fioravanti il bilancio è stato positivo. "Abbiamo avuto un ottimo riscontro – commenta il primo cittadino –. Purtroppo l’unica criticità è stato il tempo che però non ha frenato le tante presenze avute in città. La proposta museale ha funzionato benissimo, sono stati in tanti ad voler visitare il ponte di Cecco riaperto proprio di recente e reso accessibile con le giornate del Fai. Tutto questo ci può fornire una buona prospettiva per la stagione estiva ormai arrivata alle porte. Il flusso di visitatori e turisti possiamo dire che è ufficialmente iniziato". Un’altra occasione da capitalizzare è meglio sarà fornita dal ponte del 25 aprile che grazie al calendario permetterà di avere a disposizione 4-5 giorni per accogliere chi deciderà di trascorrere qualche giornata ad Ascoli. "Il ponte legato alla Festa della Liberazione – prosegue –, ci aiuterà ad abbracciare ancora molte presenze. Presenteremo l’edizione 2023 di Fritto Misto (dal 22 aprile al primo maggio) e abbiamo pensato di allestire la discoteca 80-90 in piazza del Popolo, sempre sabato 22, per coinvolgere tutte le fasce d’età. Il lungo ponte ci permetterà di attrarre ancora molte persone". Oltre a ciò la città si prepara ad offrire un ricco programma di appuntamenti legati al cosiddetto turismo sportivo sul quale l’assessore Nico Stallone è da tempo impegnato. Una fitta serie di manifestazioni volte a richiamare in città molti atleti e appassionati che solitamente partecipano o amano assistere a gare e competizioni relative a discipline sportive meno conosciute. Con tanto di amici e famiglie al seguito. Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno anche per il 2023 a settembre si rinnova l’appuntamento con l’Ascoli Xtreme Trial. Un percorso di gara che attraversa piste forestali, larghi sentieri, sentieri a singola traccia e mulattiere del Colle San Marco e della Montagna dei Fiori, attraversando il parco nazionale del Gran Sasso e i Monti della Laga, per una distanza complessiva di circa 50 chilometri. La partenza ancora una volta sarà prevista a piazza Arringo. Immancabile appuntamento poi a giugno con la 62esima Coppa Paolino Teodori, famosa gara automobilistica in programma sabato 17 e domenica 18, e in grado di richiamare ogni anno tantissimi spettatori. Indubbiamente una delle tappe capaci di infiamma l’estate ascolana. Anche quest’anno la gara internazionale di velocità in salita è stata inserita nel campionato europeo della montagna.

Massimiliano Mariotti