Turismo Su b&b e natura, scende la costa

Dieci ‘piccoli’ comuni: è su questi che l’Ufficio turistico regionale ha rilasciato i dati relativi alla stagione estiva. Arrivi, presenze, percentuali: tessere che non completano il mosaico e lasciano al Piceno un piccolo giallo. Quello di Grottammare, in cui l’afflusso parrebbe essere diminuito di un terzo per quanto riguarda gli arrivi, e della metà in ambito presenze. I tecnici di Palazzo Raffaello, comunque, hanno precisato che l’elaborazione dei dati è provvisoria, e quindi è possibile che il computo finale riservi nuove sorprese. Una sorpresa, comunque, c’è già stata: in base ai numeri finora forniti, è l’entroterra Piceno a rivendicare il maggiore successo. Stando alle semplici percentuali, infatti, i comuni dell’hinterland hanno sicuramente fatto meglio della costa. A partire dal capoluogo: Ascoli, in tal senso, può vantare un 8,63% in più di arrivi e un 2,64% in più di presenze. Il miglior risultato, sempre in termini percentuali, è stato ottenuto da Folignano, con il 39,88% di arrivi e il 51,11% di presenze in più rispetto al 2022. Buone notizie anche per Acquasanta, sia negli arrivi (23,13%) e presenze (50,82%), Colli del Tronto (20,58% e 25,44%) e in parte anche Montemonaco, con un aumento di presenze pari al 14,69%. I numeri della costa, invece, recano perlopiù il segno ‘meno’, ma ciò non tragga in inganno: il litorale continua a rappresentare il vero traino del turismo nel Piceno. Questo vale innanzitutto per San Benedetto, che pur essendo in curva discendente, ha totalizzato 145.535 arrivi e 668.331 presenze. Stesso discorso per Cupra Marittima, che conta 32.813 arrivi e 253.813 presenze: numeri eccellenti, con i quali è riuscita ad imporsi persino sulla vicina Grottammare. In base a quanto reso noto finora, infatti, la perla dell’Adriatico avrebbe totalizzato 45.873 arrivi e solo 235.292 presenze, ovvero 236.860 in meno. Come spiegare questa apparente debacle? Il dato è stato contestato dall’amministrazione comunale di Grottammare, attraverso una nota stampa con cui il sindaco Rocchi e il suo vice Rossi hanno fatto notare come un’altra statistica, quella sulla tassa di soggiorno, dica tutt’altro: con 12mila euro incassati in più rispetto al 2022, il presunto tracollo diventa effettivamente poco verosimile. Il punto interrogativo, insomma, rimane. Sia quel che sia, la provincia Picena (con 2,57milioni di presenze) sarebbe seconda, per Coldiretti, solo a quella di Pesaro-Urbino, che ne totalizza 2,59. E questo lo si deve al contributo di tutti, considerando che fra i comuni più virtuosi figurano anche Monteprandone e Massignano. Si può parlare di successo? Anche qui, il responso di Coldiretti è dolceamaro: la provincia Picena, infatti, registra un calo del 14,2%. È il caso, come sostiene Assoalbergatori, di pensare ad una strategia comune a tutto il territorio.

g.d.m.