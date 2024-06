Turista 72enne travolto da un’onda: lo salva il bagnino

La bandiera rossa sventola negli stabilimenti balneari della riviera delle palme, ma spesso i bagnanti non riescono a trattenersi dalla tentazione di fare il bagno fra le onde e può accadere il prevedibile. Nella tarda mattina di ieri un uomo di 72 anni, turista del nord della Penisola, ha rischiato di annegare a pochi metri dalla riva nel mare antistante il Beluga Beach, sul lungomare sud di Grottammare. Il bagnante è stato travolto da un’onda sotto gli occhi dei familiari e del bagnino David Cavallin che si trovava sulla torretta di avvistamento. Parenti e bagnino hanno prestato soccorso all’uomo che è stato portato a terra e posto in posizione di sicurezza sotto l’ombrellone in attesa dell’arrivo dell’equipaggio della potes 118. Nel frattempo il settantaduenne ha rimesso gran parte dell’acqua ingerita, ma il trasporto all’ospedale si è reso necessario per gli accertamenti ed il trattamento richiesto in queste circostanze. Si tratta del primo intervento di salvataggio di questa stagione estiva appena iniziata. La raccomandazione è attenersi alle norme di sicurezza, rispettare l’esposizione della bandiera rossa.