Ascoli, turista in bici fa un frontale con una Panda: al pronto soccorso con traumi al viso

Ascoli, 17 luglio 2023 – Giornata complicata per i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine lungo la fascia costiera del Piceno. Oltre a diversi malori dovuti al caldo record, prima delle 10 lungo la statale Adriatica sul ponte del Fiume Tronto, un turista di 62 anni residente ad Avezzano, che era in sella alla sua bici, si è scontrato frontalmente con una Fiat Panda.

E’ stato un impatto piuttosto severo. L’uomo ha sfondato il lunotto anteriore dell’utilitaria subendo in politrauma con danni importanti alla faccia. Sul posto è intervenuto un equipaggio della Potes-118 per il trasporto al Pronto Soccorso di San Benedetto. In appoggio ai soccorritori sono intervenuti anche i vigili del fuoco del locale distaccamento e la polizia stradale di Ascoli.