Turista di 70 anni in vacanza con la famiglia muore in spiaggia

Tragedia sulla spiaggia di Grottammare dove una turista di 70 anni è stata stroncata da un infarto davanti ai suoi familiari. È accaduto poco prima delle dieci sulla spiaggia dell’hotel Silvia, nella zona nord della città. La vittima è A. M. P. che risiedeva a Parre, in provincia di Bergamo. Era al mare, per un periodo di villeggiatura, insieme al marito, al figlio, alla nuora ed ai nipoti. Colta dall’improvviso malore, la donna è stata soccorsa dai familiari che hanno iniziato le prime manovre di rianimazione, poi un bagnante è corso a prendere il defibrillatore automatico, presente nella più vicina postazione del litorale e in pochi minuti l’ha attivato, a seguire è arrivata l’ambulanza con infermiere e subito dopo un’altra ambulanza con medico a bordo, disposte dalla centrale operativa del 118. L’attività di rianimazione è andata avanti per circa tre quarti d’ora, ma il cuore della donna non ha più ripreso a battere. Sul posto è intervenuto il personale della capitaneria di porto per quanto di propria competenza. La salma della donna è stata composta nell’obitorio dell’ospedale di San Benedetto.