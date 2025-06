Turista spegne sigaretta sul volto di un lavoratore della Picenambiente

Turista romano innesca una furibonda lite, per motivi di viabilità urbana, con un dipendente della Picenambiente e gli spegne una sigaretta accesa sul volto. Qualunque sia stata la ragione è un gesto sconsiderato quello avvenuto in presenza di moglie e figli del turista capitolino.

Il gran caldo, evidentemente, fa fare brutti scherzi. Il grave episodio è accaduto nelle prime ore di ieri dalle parti di via Laureati, nella zona est di Porto d’Ascoli. Il dipendente della Picenambiente stava compiendo un giro per ritirare le batterie esauste nei soliti punti stabiliti, davanti alle tabaccherie. In quella zona le strade sono strette con parcheggio su entrambi i lati. Evidentemente non c’era spazio per il passaggio di entrambi i mezzi, così si è acceso un forte litigio che è finito malissimo.

Dalle parole e offese, i due uomini sono passati ai fatti, c’è stata una colluttazione culminata con una sigaretta accesa spenta sul volto del dipendente della Picenambiente, uomo sui sessanta anni che, in quel momento, ha preferito continuare il suo lavoro rifiutando il trasporto all’ospedale con l’ambulanza inviata dalla centrale operativa del 118 di Ascoli, riservandosi di farvi ricorso a fine turno di lavoro.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Porto d’Ascoli i cui militari dell’arma hanno identificato entrambi i contendenti e raccolto le loro versioni dei fatti e anche alcune testimonianze fra i presenti. Un caso che, quindi, resta aperto.

ma. ie.