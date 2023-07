Turisti a livelli pre Covid anche con rincari e pioggia

Le condizioni meteorologiche di maggio e giugno sembravano aver frenato le prenotazioni per gli affitti di alloggi estivi lungo la Riviera delle Palme, ma in realtà si sta registrando il tutto esaurito. Il termometro della situazione è in mano, per buona parte, alle agenzie immobiliari, anche se molto passa attraverso i siti Internet ed i passa parola fra privati, soprattutto per quelli che affittano in modo non ufficiale. Questo lascia comprendere come sia difficile avventurarsi in una sorta sondaggio per tracciare un quadro reale della situazione. Abbiamo cercato di farlo attraverso strade ufficiali ed è emerso che gli appartamenti, come ogni anno, sono richiestissimi e in tutta la Riviera ne sono rimasti liberi davvero pochissimi. I prezzi variano dalle dimensioni, dal periodo e dal numero di settimane: per un mese intero si va, mediamente, dai 2500 ai 3.000 euro in linea con gli anni precedenti. La maggioranza delle richieste arrivano da Roma e dintorni, comunque dal Lazio, poi dalle regioni del Nord Italia, ma ci sono anche appartamenti affittati a turisti della Campania. "Il tempo ha influito sugli affitti per quanto riguarda il mese di giugno – afferma il responsabile dell’agenzia Casa Broker – ma poi è tornata la normalità, in linea con gli anni passati". L’agenzia ha contatti con un centinaio di proprietari di alloggi estivi tra Porto d’Ascoli, San Benedetto e Grottammare e pare che tutti siano stati affittati per i mesi di luglio e agosto. "Adesso la situazione è tornata a prima del Covid-19 – afferma il responsabile del Punto Immobiliare di San Benedetto –. Durante il Covid, nel 2021 e 2022, vi erano state richieste incredibili di appartamenti da parte di famiglie che non volevano andare negli alberghi, dov’erano in atto misure di prevenzione alla lotta contro la pandemia. Quest’anno vi è stato un leggero slittamento per via del maltempo, ma poi le richieste sono arrivate ed ora è quasi tutto al completo. Mentre durante il Covid le richieste arrivavano in anticipo, adesso arrivano secondo il piano ferie delle famiglie. Chi ha prenotato in anticipo ha potuto scegliere gli alloggi più comodi e vicino al mare, gli ultimi si stanno accontentando di quello che resta". In realtà c’è chi afferma che sono stati affittati anche mini appartamenti ricavati nei locali che inizialmente erano destinati a garage. Quasi tutti affittati gli appartamenti nel comune di Grottammare e, come sempre, a ruba nel comune di Cupra Marittima, dove il fenomeno è consolidato da decenni. Marcello Iezzi