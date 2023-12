Turisti aggrediti in pieno centro. Arriva lo stop per cinque ragazzi

Nell’agosto scorso aggredirono un gruppo di turisti, spedendone due all’ospedale e adesso è arrivato il Dacur, ovvero il Divieto di accesso nelle aree del centro urbano per quattro giovani stranieri ed un italiano, unitamente a un foglio di via obbligatorio dalla città di San Benedetto. Il provvedimento è stato emesso dal questore di Ascoli, Giuseppe Simonelli, su proposta della Divisione Anticrimine della polizia di Stato.

I fatti risalgono alla notte del 12 agosto scorso, quando nel centro di San Benedetto i cinque soggetti, per futili motivi, alle sei di mattina aggredirono il gruppo di villeggianti, appena usciti da un locale notturno, nel tratto compreso fra la Rotonda Giorgini e viale Buozzi.

Nel parapiglia rimasero feriti, a colpi di cinghia, calci e pugni, due giovani romani di 21 e 24 anni, che dovettero fare ricorso alle cure dei sanitari dell’ospedale che li giudicarono guaribili, rispettivamente in 7 e 10 giorni. I medici del Pronto soccorso gli praticarono alcuni punti di sutura per chiudere le lesioni causate, probabilmente, dalle cinghiate. Fu un’aggressione assolutamente gratuita e per i responsabili ora sono arrivati i provvedimenti.

Il questore Giuseppe Simonelli ha ordinato ai soggetti, identificati anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza, di non accedere alla zona centrale ed al lungomare di San Benedetto dalla ore 20:00 alla ore 06:00 di ogni giorno per un periodo complessivo di un anno ciascuno, mentre al destinatario del foglio di via e stato fatto divieto di ritorno nel comune di San Benedetto per due anni. Le indagini, per ricostruire l’accaduto e stabilire le responsabilità, sono state condotte dal personale del commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto, coordinato dal vice questore Andrea Crucianelli.

