Turnover in giunta. Colli, Luca Morganti nuovo vice sindaco

Turnover in Giunta a Colli del Tronto. Il sindaco Andrea Cardilli ha annunciato il piano di rotazione degli assessori: la carica di vicesindaco di Doriana Carosi, sarà affidata a Luca Morganti. Il sindaco Andrea Cardilli precisa: "Un piano già programmato al momento del nostro insediamento, per permettere un turnover con gli assessori ‘anziani’, un’occasione per dare l’opportunità ai nuovi di prepararsi per il futuro e dare continuazione alla buona politica. In questo modo, grazie alla disponibilità e alla collaborazione riusciremo a governare tutti e preparare i testimoni per il futuro. A Doriana – prosegue il sindaco – va il mio grazie e di tutta la cittadinanza, perché è stato e rimarrà un faro per tutti. Voglio anche precisare che la Carosi ha ricoperto il suo incarico a titolo gratuito. Per oltre 15 anni ha contribuito in prima linea, insieme a tutti noi, alla trasformazione di un paese, che era ormai allo sbando. Colli del Tronto oggi può vantarsi di avere un buon livello in termini di qualità di vita, vivibilità e decoro, tutto questo lo abbiamo ottenuto non senza difficoltà. Abbiamo messo in campo tanti sacrifici, ma soprattutto abbiamo fatto un lavoro di squadra, abbiamo manifestato grande amore per il nostro paese. C’è ancora molto da fare, siamo pronti a nuove sfide. Sono sicuro che anche da consigliere comunale Doriana Carosi saprà dare il proprio apporto con Colli nel cuore". La delega alla cultura andrà al consigliere Lucia Cori. Doriana Carosi, medico dentista, è una donna di grande spessore e di cultura, non a caso la sua delega era proprio alla cultura. "Si tratta di un indirizzo che il Sindaco e il gruppi di Liberamente Insieme si è dato: l’alternanza dei ruoli in favore della formazione e della crescita dei nuovi giovani amministratori. I più giovani devono formarsi e fare il loro percorso. Non c’è stata mai nessuna trasversalità, ma tanta collaborazione, nessuno si è mai innamorato della poltrona, al centro del nostro governo c’è stata la comunità e i suoi interessi. Abbiamo sempre governato mantenendo un profilo basso e i risultati sono sotto gli occhi di tutti".

Maria Grazia Lappa