Tutela dei dipendenti. Premiata la ditta Panichi

Investire in una maggiore tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, migliorare la cultura della prevenzione dei rischi, sperimentare buone pratiche, integrative e migliorative anche al di là degli obblighi previsti per legge. Sono le finalità del "Premio Sicurezza sul lavoro 2023", promosso e organizzato dalla Federazione nazionale dei Maestri del Lavoro delle Marche e dalla Regione Marche. Tra le ditte che sono state premiate figura l’azienda edile Panichi di Ascoli. Il riconoscimento "Premio sicurezza 2023", riservato alle piccole e medie imprese è stato assegnato a cinque imprese, una per provincia, dal presidente della commissione di selezione Giorgio Amabili, docente formatore in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Le altre aziende premiate sono Biemme-Tech di Fano (fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli; metallurgia delle polveri metalliche), Eurotecnica di Osimo (stampaggio materie plastiche, progettazione e costruzione stampi per materie plastiche), Fa.Pi Srl di Montelupone (lavorazione tubi e lamiere – laser – punzonatura – piegatura Cnc), Dami di S. Elpidio a Mare (produzione fondi per calzature).

A questi si è aggiunto il premio speciale "Lavorare in sicurezza 2023" che è stato assegnato a Bufarini di Falconara Marittima (servizi ambientali) "Sentiamo ogni giorno di incidenti o infortuni. Perdere la vita mentre si sta lavorando non è più accettabile. È essenziale un impegno corale di istituzioni, aziende, sindacati, lavoratori, luoghi di formazione affinché si diffonda ovunque una vera cultura della prevenzione, a partire dalle scuole e dagli istituti professionali" ha spiegato l’assessore regionale al lavoro Aguzzi.

"La Federazione Nazionale Maestri del Lavoro- commenta Luciano Orlandini console regionale Federazione Maestri del Lavoro – è impegnata sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro. Infatti, su questa materia, la Federazione nazionale ha costituito una "Commissione testimonianza formativa del mondo della scuola" che include la tematica "Sicurezza del lavoro". Il Consolato regionale della Federazione nazionale Maestri del Lavoro, in piena armonia con la Federazione stessa e con l’indispensabile apporto dei Consolati provinciali, da alcuni anni promuove "Il Premio Sicurezza sul Lavoro" che viene assegnato a cinque piccole e medie imprese regionali che si sono particolarmente distinte nel merito oltre agli adempimenti normativi (una per provincia), selezionate da una competente Commissione.