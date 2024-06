Tutela dell’ambiente e turismo. Scatta ’Mari e laghi sicuri"

Scatta su tutti i litorali, l’attività Mari e laghi sicuri che vede il personale della guardia costiera al fianco di bagnanti, diportisti e subacquei, con un occhio anche alla tutela dell’ecosistema marino e dell’ambiente.

A San Benedetto il servizio sarà operativo dalla foce del fiume Tronto a quella del fiume Chienti. Nella nota viene ricordato il Numero Unico Europeo per le Emergenze 112 ed il Numero Blu 1530 per le emergenze in mare, completamente gratuito.

Nelle Marche saranno impegnati circa 400 militari e 17 mezzi navali fra motovedette e gommoni con il compito di garantire lo svolgimento delle attività nautiche e balneari lungo l’intero litorale focalizzando l’attenzione sulla salvaguardia della vita umana in mare e prevenire comportamenti pericolosi. L’attività estiva si prefigge di promuovere, incoraggiare e sostenere la cultura del mare, e, più in generale, il senso di responsabilità per la tutela dell’ecosistema e della biodiversità marina con il congiunto auspicio di trasmettere la cultura dell’autocontrollo, che si possa tradurre in un maggiore senso di responsabilità e di sicurezza, per vivere in modo sereno le proprie vacanze e per fruire altrettanto serenamente di ciò che offre l’ambiente che ci circonda.

Attraverso il dispiegamento sui litorali e negli specchi acquei di giurisdizione di pattuglie sia a terra che in mare, nella previsione giornaliera di impiego di 20 militari a bordo delle unità navali, 20 in servizio presso le sale operative e 15 unità impiegate nel pattugliamento del litorale regionale, le capitanerie di porto garantiranno il sereno svolgimento in sicurezza di tutte le attività ludico – ricreative e commerciali a tutela di bagnanti e diportisti, tra le quali si annoverano la balneazione, le immersioni subacquee, le attività di surf, windsurf e kitesurf. Inoltre, particolare attenzione sarà posta al rispetto da parte dei diportisti dei limiti di navigazione in prossimità della costa e alla salvaguardia delle zone di mare riservate alla balneazione, nonché alle distanze minime di sicurezza dai segnalamenti dei subacquei. L’operazione di quest’anno, dunque, è sempre più strumento di maggiore avvicinamento responsabile della variegata Utenza agli usi civici del mare, foriero di preservarne le preziose risorse con comportamenti virtuosi verso l’ecosistema, fonte per nulla inesauribile ed alla cui crescente consapevolezza guarda proprio in modo principale l’impegno estivo della Guardia Costiera. Tenere tale postura responsabile da parte dei vari utenti e turisti, in mare, sul litorale e lungo tutte le coste fruibili significa, non stancandoci mai di ribadirlo, contribuire ad una serena stagione balneare per persone e natura.