Tutela dell’oliva ascolana. Scintille sul Consorzio

L’interrogazione al Governo presentata dall’onorevole Mirco Carloni sulla tutela dell’oliva tenera ascolana Dop, ha scatenato un mare di polemiche tra gli industriali, ma anche tra i politici. Già mercoledì sera, all’interno della sede di Confindustria si è tenuta una riunione dei principali produttori e trasformatori di olive all’ascolana industriali mondiali. "Da un lato, nel quadro del diritto comunitario – ha dichiarato il presidente Simone Ferraioli – la DOP protegge solo il prodotto (la c.d. oliva tenera Ascolana del Piceno, coltivata nelle province di Ascoli Piceno, Fermo e Teramo) e non certo la tradizionale ricetta marchigiana (l’oliva ‘all’ascolana’), che in quanto tale è e resta patrimonio di tutti, consumatori ed imprese. Ogni pretesa di monopolio del Consorzio, tesa a vietare l’utilizzo anche di altre varietà di olive (siano esse italiane e comunitarie) si pone in palese violazione della normativa UE e delle sentenze della Corte di Giustizia UE. Inoltre – ha proseguito Ferraioli – ci sono stati anni di malagestione, certificati da uno scioglimento giudiziale del consorzio stesso, per poi ripartire con identica compagine sociale e relativa presidenza in capo al titolare di una attività di ristorazione, di cui ci chiediamo la reale capacità produttiva tale da giustificare quel ruolo. Un consorzio che oggi, privo di strumenti e risorse, senza nemmeno un sito web, pretende di muovere i primi passi, a distanza di vent’anni, non nella direzione di quanto promesso al tempo, ma al contrario di una tutela che si fonderebbe su denunce alle autorità competenti contro gli operatori del territorio. Abbiamo apprezzato l’intervento dell’onorevole Carloni sulla necessità di tutelare tutti quei produttori che fra l’altro hanno iniziato dette attività in epoca anteriore alla costituzione del consorzio, ma spiace ancora una volta rilevare come si privilegino sempre e solamente le guerre fratricide quando in realtà bisognerebbe concentrarsi solo sullo sviluppo". Nel frattempo la consigliera regionale Monica Acciarri ha comunicato che presenterà una mozione al presidente della Regione Marche: "Non condivido assolutamente l’interrogazione presentata dal deputato Mirco Carloni sulla tutela dell’Oliva Ascolana Dop – ha dichiarato la Acciarri – Stimo l’amico Mirco Carloni, ma ha completamente sbagliato l’analisi effettuata sulla produzione artigianale dell’Oliva Ascolana Dop del nostro territorio. Il focus dovrebbe essere lo sviluppo del settore, non divisioni interne e azioni controproducenti che rischiano solo di compromettere una delle eccellenze gastronomiche del Piceno".

Valerio Rosa