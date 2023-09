Tutta la città per l’omaggio al patrono

E’ tutto pronto, per la Festa del Patrono, che con un programma religioso e civile, caratterizzato da spettacoli, intrattenimenti ed eventi culturali, sarà celebrata dal 9 al 15 ottobre, come tradizione al Paese Alto, ma con l’obiettivo dichiarato dall’assessore alla cultura Lina Lazzari e di don Guido Coccia, parroco della chiesa di San Benedetto Martire, di aprirla a tutta la città, estenderla, essendo una celebrazione di tutta San Benedetto. Come ogni anno la città gemellata di Viareggio presenzierà ai festeggiamenti con una delegazione, in rappresentanza della comunità di origine sambenedettese là residente: "È un gesto molto sentito e apprezzato dai sambenedettesi – ha detto il sindaco Antonio Spazzafumo – e siamo felici di accogliere gli amici di Viareggio per festeggiare con loro il Santo Patrono e rinsaldare i vincoli di amicizia e la cultura condivisa". Organizzata dal un nuovo Comitato per i Festeggiamenti di San Benedetto Martire presieduto da Daniele Illuminati, e dalla Parrocchia, con il comune e, con il supporto dell’associazione Lido degli Aranci per la la parte degli spettacoli, avrà per tema religioso il cambiamento: "Parte dal discorso pronunciato dal Papa che ha definito questo momento storico non un’epoca id cambiamenti, ma un cambiamento d’epoca" ha detto don Coccia.

"Parlando di aperture – ha aggiunto l’assessore Lazzari – la Villa Marittima potrà essere visitata, con i nuovi spazi espositivi e sarà possibile partecipare ad una passeggiata culturale alla scoperta delle bellezze della città vecchia". "È la prima volta che ci cimentiamo nell’organizzazione di un appuntamento di questa portata, ma siamo fiduciosi che il nostro lavoro incontri i gusti di tutta la città. Grazie a tutti per il supporto" ha detto Daniele Illuminati. Tra gli appuntamenti per la parte religiosa il 9 ottobre c’è una riflessione biblica a cura di don Bartolomei, completata mercoledì 11 ottobre dal dialogo tra il responsabile dell’Archivio Storico Giuseppe Merlini e il presidente del Circolo dei Sambenedettesi Gino Troli su temi storici di San Benedetto. Venerdì 13 ottobre la celebrazione raggiungerà il suo apice con la processione: dalla Cattedrale di Santa Maria della Marina giungerà alla chiesa di San Benedetto Martire, dove sarà celebrata la Messa presieduta dal vescovo Bresciani; seguirà il rito della riconsegna della chiave della città al Santo Patrono da parte del sindaco. Nel programma civile, oltre agli stand enogastronomici al coperto in piazza Piacentini (13, 14 e 15 ottobre a partire dalle 19) e al pranzo di domenica 15, la mostra "I colori della mente", (opere degli ospiti del Centro Diurno Salute Mentale), gli appuntamenti con cabaret e musica in piazza Piacentini del 13, 14 e 15 ottobre. Inoltre, venerdì 13 ottobre, alle 11, la cerimonia di consegna dei Gran Pavese Rossoblù. Programma completo sul sito del comune o sulle pagine facebook.

Stefania Mezzina