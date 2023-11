’Tutta una vita con Peppino’. La lezione di Giovanni Impastato

Lanciare un messaggio di speranza e difendere la memoria, giorno dopo giorno. Per farlo Giovanni Impastato, fratello di uno dei più contagiosi attivisti della lotta antimafia, non perde neanche un istante. Il suo ultimo romanzo, ’Mio fratello, tutta una vita con Peppino’ ripercorre la vita della famiglia di agricoltori in cui nascono a distanza di cinque anni, e affronta, episodio per episodio, l’origine della forza che ha contraddistinto entrambi nella lotta all’illegalità. Dagli aneddoti familiari, al racconto dello zio Matteo: uomo tutto d’un pezzo, con il quale Peppino vive per otto anni e che lo introduce, per primo, alla lettura dei quotidiani e non solo.

"La mafia non è solo un problema di ordine pubblico, è un problema culturale e sociale" e così, per curare questo male, Giovanni Impastato lo racconta. Ai cittadini di Ascoli, attraverso la presentazione del libro nella libreria Rinascita, e ai 180 giovani ascolani delle ultime classi del liceo scientifico Orsini, dell’Iis Mazzocchi e dell’Iis Fermi- Sacconi- Ceci. Ad affiancare Giovanni Impastato negli incontri, Spi-Cgil e Libera. Il confronto con i più giovani sembra essere lo strumento valido per dimostrare che, con attivismo e interesse, la mafia si sconfigge. Ma serve una cittadinanza forte, una presenza attiva. "Le nuove generazioni devono toccare con mano la sconfitta della mafia – afferma – Ora nella casa del mandante dell’omicidio di Peppino ci siamo noi. C’è Peppino. Il suo sacrificio, quella mafia, l’ha sconfitta".

Ma l’impegno in terra picena non si ferma qui: seguiranno infatti l’intitolazione della scuola primaria di Folignano, prevista per oggi, e un incontro con la cittadinanza programmato per domani nella Sala Consiliare di Palazzo Ravenna, a Grottammare.

Ottavia Firmani