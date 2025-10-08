"Tutti alla marcia Perugia-Assisi per sperare in un futuro di pace"

L’organizzazione di volontariato ’Semi di Futuro’ annuncia la propria partecipazione alla prossima Marcia della Pace Perugia-Assisi, in continuità con il percorso di sensibilizzazione sui diritti umani e la pace iniziato con l’evento informativo sul disastro umanitario a Gaza tenutosi domenica scorsa. L’iniziativa di domenica 5 ottobre, realizzata in collaborazione con Bds Lanciano e Bds Marche presso l’ex Cinema delle Palme, a San Benedetto, ha rappresentato un momento importante di informazione e riflessione sulla situazione umanitaria palestinese, basandosi sui rapporti di Amnesty International che documentano l’uso della fame come arma di guerra e le condizioni di vita nella Striscia di Gaza occupata.

"La partecipazione alla Marcia Perugia-Assisi è la naturale prosecuzione del nostro impegno per la pace e i diritti umani – dichiara l’organizzazione –. Crediamo che la pace sia un valore universale che va costruito attraverso la giustizia sociale e il rispetto della dignità di tutti i popoli. L’associazione ’Semi di Futuro’ invita tutti i cittadini che condividono questi valori a unirsi alla delegazione per partecipare insieme alla storica marcia che da decenni rappresenta un simbolo di pace e non violenza a livello internazionale.

Per informazioni e adesioni alla partecipazione alla Marcia della Pace: Telefono: 379 329 0402 - Sito web: www.semidifuturosbt.it L’organizzazione conferma il proprio impegno nel promuovere iniziative di pace, solidarietà internazionale e sensibilizzazione sui diritti umani nel territorio.