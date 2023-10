Tutti alla scoperta del mercato ittico. Gli studenti ciceroni

Il periodo in coda alla stagione estiva è perfetto per scoprire le bellezze della riviera: lontani dai clamori e dai ritmi dei mesi clou, cittadini e turisti possono scoprire una San Benedetto che ha molto da rivelare in termini culturali e paesaggistici. I responsabili del Gruppo Fai San Benedetto lo sanno bene, ed è per questo che hanno scelto ottobre per far visitare il mercato ittico di via Colombo: una vera istituzione per la città costiera. Data la sua posizione, San Benedetto è tradizionalmente legata alla pesca e molta parte della sua economia viene da essa, con il porto peschereccio più grande dell’Adriatico. Il suo mercato ittico è uno tra i più grandi in Italia. Ad illustrare la storia di questa realtà sono stati, tra ieri e oggi, gli studenti del liceo classico ‘Leopardi’ e dello scientifico ‘Rosetti’, scelti come ‘apprendisti ciceroni’ dal Fondo per le Giornate Fai d’Autunno 2023. Concepito dall’ingegner Onorati in maniera razionalista, il mercato diventò subito un esempio all’avanguardia rispetto a tanti altri mercati in Italia, con i suoi tre corpi di fabbrica, una centrale a due piani e due laterali ad un solo piano comprendenti magazzini e locali vari che già a quei tempi costituirono il primo esempio in Italia di Mercato di produzione tecnicamente e razionalmente organizzato con un sistema di approvvigionamento idrico notevolmente sviluppato. Nel 1997 il mercato fu ampliato per poter accogliere al suo interno altre sezioni di un polo più ampio. Gli studenti hanno mostrato come, tramite quattro pompe, l’acqua dolce venisse mescolata all’acqua di mare ed insieme fossero svuotate in un grande serbatoio di cemento armato alto 20 metri, capace di contenere 42 metri cubi di acqua dolce e 33 di acqua di mare. Poi dal serbatoio l’acqua marina veniva portata alle vasche di lavaggio del pesce, quella dolce alle vasche per il lavaggio degli utensili. le acque di rifiuto erano raccolte da una rete di fognature che scaricava in mare fuori della zona del porto. Nel 2002, infine, è stato inaugurato un nuovo sistema di asta elettronica.

Giuseppe Di Marco