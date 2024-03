’Tutti dentro’, il progetto: "Nessuno resti indietro"

Sostenere le famiglie, in particolare quelle appena nate, per contrastare il disagio giovanile. Questo lo scopo che ha spinto il comune di Folignano, il consorzio ’Il picchio’, la Fondazione Carisap e tutti gli altri partner a realizzare il progetto, da 52mila euro, ‘Tutti dentro’. Per arrivare all’obiettivo è stata realizzata una rete di comunità in collaborazione con tutte le agenzie educative territoriali. Le aree interessate saranno soprattutto il comune di Folignano, con le frazioni di Villa Pigna, Case di Coccia, Piane di Morro, Castel Folignano, Sant’Antonio, San Benedetto, San Cipriano, e le zone limitrofe al comune di Ascoli, ovvero le frazioni di Marino del Tronto e Brecciarolo. I destinatari degli interventi sono, come anticipato, le famiglie con minori, bambini e studenti, donne in gravidanza, docenti, educatori e volontari. Grazie al contributo dei soggetti partner e sostenitori, saranno garantiti tutti i servizi educativi, ricreativi, sportivi e sanitari, al fine di intercettare in anticipo i bisogni della comunità stessa. Il progetto, pluriennale, prevede lo sviluppo di un ‘protocollo’ di aggancio dei minori maggiormente a rischio di povertà educativa. Ruolo centrale sarà destinato agli educatori di comunità , ovvero figure educative specifiche che opereranno in maniera strategica su tutti i servizi: dalla scuola, alla palestra, passando per oratori, doposcuola, ludoteche, parchi.

Queste figure saranno pronte ad intervenire, in base all’esigenza, sia a livello individuale sia a livello collettivo, fornendo pari opportunità in termini di partecipazione e solidarietà. I punti forti del progetto saranno dunque la continuità e la sistematicità delle azioni educative, potendo disporre di una rete di partner diffusa nel territorio che offre un intervento mirato di prossimità, articolato, integrato e multidimensionale. In particolare alcune delle azioni previste sono lo screening disturbi specifici apprendimento, la possibilità di iscriversi a laboratori creativi o attività sportive, il sostegno alla genitorialità, ad esempio con la ginnastica post partum o con la formazione per adulti. Questo comporterà cambiamenti anche sul territorio: saranno infatti utilizzate le strutture sportive a disposizione delle Asd, oltre ai centri di aggregazione come l’oratorio, e la ludoteca e il doposcuola comunali, le istituzioni scolastiche e le azioni territoriali a cura delle associazioni di promozione sociale, con educatori, animatori, volontari e dotati di strumenti ludici adatti al target considerato.

o.f.