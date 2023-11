Tutti di corsa per Mennea, spettacolo sul lungomare. Monumento per il campione Dopo il maltempo di sabato, ieri una bellissima mattinata di sole ha coronato la manifestazione di sport promossa dalla ’Runner Riviera delle Palme’ sul lungomare di Grottammare. Circa 1.200 partecipanti divisi in tre categorie hanno animato la giornata. Al termine è stato inaugurato il monumento al grande campione Pietro Mennea.