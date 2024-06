Tutti di corsa, torna la Ripanina

Oggi a Ripatransone torna La Ripanina gara podistica promossa dal comune con la collaborazione degli Avis Bikers dei Colli Ripani in affiliazione con Acsi, con l’aiuto tecnico di Avis Monteprandone Podistica Centobuchi. L’evento, valevole per il Criterium Piceni e Pretuzi, prevede in contemporanea una gara aperta ad agonisti (muniti di apposito certificato medico per atletica leggera) e una camminata non competitiva aperta a tutti. Pagamento e ritiro pettorali alle ore 8:00, mentre la partenza sarà data alle ore 9:00. Il ritrovo avviene in piazza XX Settembre (area Municipio). E’ possibile iscriversi anche prima dell’evento. Il percorso piuttosto tecnico e molto panoramico, si snoda lungo le strade collinari per una distanza di 7,57 Km. Gli organizzatori sperano di bissare e migliorare il successo della prima edizione con concorrenti e amanti del podismo giunti da vari comuni delle Marche e dell’Abruzzo.