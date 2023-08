Tutti gli appuntamenti Dal Cabaret ai Dik Dik L’estate ascolana continua

Il Ferragosto è passato, ma l’estate non è ancora finita e con essa nemmeno i momenti di intrattenimento organizzati in città. Nel mese di agosto sono ancora molti gli eventi e gli appuntamenti da segnare in calendario.

Stasera, alle 21, al chiostro di San Francesco, sarà di scena ‘Cabaret show’, spettacolo nel corso del quale protagonisti saranno: direttamente da Zelig Gianluca Giugliarelli, il mago Alessandro Mancini e la conduttrice e showgirl Gloria Conti. E per gli amanti del cinema, inizia domani, alle 21, al chiostro di Sant’Agostino, la rassegna ‘Cinema sotto le torri’: il primo film che verrà proiettato è ‘Spider man. Across the spider verse’. L’ingresso e la visione sono gratuiti, ma è necessario prenotare via whatsapp al numero 3318354935. Durante il periodo della rassegna, in programma fino al 26 agosto, si potrà visitare la mostra fotografica dal titolo ‘I più grandi sguardi del cinema italiano’ di Giuseppe Di Caro.

E ancora, nell’ambito della quarta edizione del festival ‘I suoni dell’anima’, il 25 agosto, alle 21, nel giardino del palazzo comunale in piazza Arringo, ospite della serata sarà Thea Crudi in ‘Mantra in the forest’. Artista spirituale internazionale, cantante di Mantra, scrittrice, relatrice, Thea Crudi ha focalizzato la sua pratica spirituale sul potere del suono come la meditazione, considerandolo un ponte terapeutico di collegamento tra il visibile e l’invisibile, tra il corpo e la mente. La voce speciale di Thea unisce atmosfere orientali e occidentali in uno stile musicale unico, e l’energia sacra che anima i suoi concerti spirituali crea un’armonia tra queste varie culture. Il 26 agosto, invece, avrà inizio ‘Controvento, festival dell’aria 2023’. Il programma della giornata prevede: alle 15.30, tour dei musei cittadini ‘Le profezie delle arti’ e tour nel centro storico ‘Ascoli segreta’ (prenotazione al numero 3287193002), alle 17, inaugurazione in pinacoteca della mostra ‘Sulle tracce della Sibilla, tra arte e poesia’ avente ad oggetto dipinti, disegni e sculture ispirati alla figura della Sibilla. (prenotazione al numero 3333276129).

Sempre il 26 agosto, a Monticelli, è in programma la notte bianca con ospiti musicali i Dik Dik.

Lorenza Cappelli