Tutti gli atti di stato civile nell’archivio digitale del Comune di Cupra

Ogni tanto qualche primato per un Comune del Piceno non guasta. Cupra Marittima è il primo comune della provincia di Ascoli e quarto nelle Marche ad aderire ufficialmente all’Archivio nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (Ansc). Da giovedì scorso, infatti, tutti gli atti di stato civile, comprese le dichiarazioni di nascita, matrimonio, cittadinanza e morte, potranno essere sottoscritti dai cittadini mediante Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o Cie (Carta d’Identità Elettronica), oppure con firma autografa. Questo nuovo sistema consente non solo la sottoscrizione digitale, ma anche una gestione e archiviazione completamente informatizzata, sicura e accessibile, garantendo un servizio più tempestivo ed efficiente, sostituendo così i registri cartacei. Il passaggio a questo sistema rappresenta un cambiamento profondo nei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione, grazie a una semplificazione dei procedimenti burocratici e a una significativa riduzione dei tempi di attesa per il rilascio dei certificati. I cittadini potranno usufruire di servizi più rapidi, con la possibilità di evitare code e spostamenti fisici, in un’ottica di maggiore sostenibilità e praticità. L’intero processo di digitalizzazione è stato reso possibile grazie al supporto tecnico di Halley Informatica, già partner tecnologico del Comune per la gestione delle piattaforme informatizzate. Cupra Marittima conferma così la propria volontà di essere un punto di riferimento sul territorio per quanto riguarda l’innovazione nei servizi pubblici.

ma. ie.