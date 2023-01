Tutti insieme dopo 35 anni

Si è svolta venerdì al ristorante’La Locanda degli amici’ di Pagliare, la rimpatriata di tutti gli ex dipendenti del tomaificio Marocchi Sestilio e Claudio di Centobuchi di Monteprandone. Dopo ben 35 anni si sono rivisti tutti i colleghi. Il titolare Claudio Marocchi ha ringraziato tutti i presenti per gli anni trascorsi insieme e per aver organizzato la bellissima rimpatriata dopo ben 35 anni. "Erano gli anni tra i ’70 e i ’90 – hanno detto i presenti – e di lavoro con le tomaie ce ne era tanto. Erano gli anni in cui l’economia girava e le famiglie potevano contare su un benessere non solo economico, ma anche su rapporti umani".