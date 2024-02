Tutti pazzi per Cristina:. Folla in piazza al concerto

Folla urlante e mani verso il cielo come nei concerti più Rock, in sottofondo però non c’è ‘Vita spericolata’ di Vasco Rossi ma le sigle dei cartoni animati più famose. Sale sul palco in piazza del Popolo nel pomeriggio di giovedì grasso l’amatissima Cristina D’Avena, davanti ad un mare di persone in maschera, che la accoglie a braccia aperte.

"Il Carnevale di Ascoli vede primeggiare la spontaneità, la volontà di divertirsi. Oggi davanti al palco ci sono tantissime persone, e questo ci riempe di gioia" queste le parole prima dell’arrivo della cantante sul palco. "Ciao Ascoli! Che belli che siete, benvenuti in questa piazza, che meraviglia!".

Maxi gonna a fantasia e alle spalle una band che la accompagna spesso: i Gem Boy. A comporre il gruppo ci sono Carlo Sagradini, Max Vicinelli, Alessandro Ronconi, Milco Merloni, Damiano Trevisan e Michele Romagnoli con i quale la cantante apre il concerto di Carnevale intonando ‘Rossana’.

Tra un ‘Mila e shiro’ e un ‘Holly e Benji’ non sono mancati poi siparietti ironici dai temi più disparati. Dall’altezza delle persone che ai concerti non godono di un’ottima visuale, preludio della famosa sigla dei puffi, a una gag sul tema del bullismo social, in particolare con la lettura di qualche commento scritto dagli haters della cantante, tra i quali "Cristina D’Avena sta al rock come il suo batterista alla dieta".

Poi, per i più nostalgici sul palco è apparsa l’iconica bacchetta rosa con le ali, simbolo del ‘potere del cristallo di luna’ del noto cartone animato ‘Sailor moon’. Alla vista dell’oggetto la folla è impazzita con urli e risate di gioia. Ricordi dolci amari perciò per i più grandi, ma vissuti a stretto contatto con bimbi e ragazzi. Non sono di certo mancate le voci nel pomeriggio, come anche la cantante ha sottolineato: "Cantavano tutti, è stato bellissimo!"

Il concerto è proseguito per tutto il pomeriggio tra sigle famose, gag divertenti e divertimento mentre in piazza famiglie e cittadini di ogni età si godevano il primo giorno di una settimana allegra e colorata come solo quella di Carnevale può essere.

O.f.