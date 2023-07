Tutti pazzi per il baseball Sfida tra otto squadre da tutta Italia

È la 23esima edizione del torneo di baseball ‘Città di Montegranaro’, riservato alla categoria under 14, quella che è in corso in questi giorni, al diamante (all’interno del complesso sportivo ‘La Croce’) e che terminerà domani pomeriggio. Sono 8 le squadre partecipanti, provenienti da Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Campania e dalle Marche che, oltre alla Montegranaro Baseball e Softball, vedono in gara la squadra del Cupra Baseball di Cupramontana (An). Fino a ieri, si sono svolte le gare di qualificazione che, come sempre, hanno richiamato tantissimi appassionati di questo sport, mentre domani sono previste le finali con le premiazioni. Montegranaro ha una lunga tradizione nel baseball e softball come testimonia il fatto che il torneo è giunto alla 23a edizione, che offre sempre partite di alto livello con atleti giovani e talentuosi. L’evento è patrocinato dal Comune di Montegranaro.