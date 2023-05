Tutti pazzi per il Piceno Stranieri e case in vendita "Volevamo la Toscana, ma qui si sta benissimo"

Acquistare una casa nel territorio Piceno è un sogno di tanti stranieri e molti ci sono riusciti a realizzarlo. Fino a qualche anno fa tra le regioni più richieste sicuramente c’era la Toscana, ma ultimamente si assiste ad un certo cambio di rotta, verso le Marche e in particolare per i comuni dell’entroterra della provincia Picena. Sono decine le famiglie di stranieri che ormai si sono stabilite definitivamente o in parte nelle basse Marche. Abbiamo rintracciato telefonicamente Corine Vinkesteyn, che arriva da Utrecht, (Paesi Bassi) e che, insieme al marito Rob, qualche anno fa ha comprato una casa nelle campagne di Cossignano.

Come siete arrivati a Cossignano?

"Stavamo cercando casa in Italia, in Toscana, una regione che conoscevamo bene. Avremmo voluto trasferirci a Pisa e stavamo cercando un casolare su Gate-away.com. In risposta alla nostra richiesta il team del portale ci ha inviato anche una proposta di case marchigiane spiegandoci perché anche le Marche fossero interessanti. Ci siamo convinti e abbiamo cominciato a fare un giro per la regione".

E’ stato facile arrivare fin nel Piceno e vi piace?

"Ci siano proprio innamorati del Piceno. Ci è voluto un anno di ricerche e diversi viaggi che abbiamo fatto sempre in macchina per riportare prodotti enogastronomici che degustavamo e compravamo di volta in volta, prima di trovare una casa come la volevamo noi: lontano dal mare e con spazi ampi. Finalmente su Gate-away.com abbiamo trovato la casa a Cossignano, un tipico casolare con pietra a vista e travi in legno. Abbiamo provveduto alla ristrutturazione grazie a professionisti ascolani". Perché proprio a Cossignano? "L’abbiamo scelta perché è vicina al mare e alle montagne più belle, per il colore della luce, per il colore del mare, per la gente molto cordiale, per l’atmosfera rilassata. E’ tutto è così bello qui!"

Vi siete già trasferiti definitivamente?

"Sì ormai da anni Rob passa gran parte dell’anno a Cossignano, io invece viaggio ancora per lavoro. Ci troviamo molto bene con la gente del posto e siamo arrivati anche a produrre il vino in collaborazione con un’azienda locale. Siamo così orgogliosi di quello che abbiamo e di dove viviamo adesso. C’è un silenzio assoluto, le stelle sono incredibili. Questo non si può trovare nei Paesi Bassi, lì c’è sempre rumore, folla, inquinamento. Il nostro obiettivo è vendere casa in Olanda e trasferirci qui in maniera definitiva".

Marcello Iezzi