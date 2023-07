Tutti pazzi per Il Volo Biglietti subito sold out

C’è chi ha trascorso la notte in piazza, chi è arrivato all’alba e chi ha raggiunto Ascoli da lontano. Verrebbe da dire ‘tutti pazzi per Il Volo’ visto quello che si è visto tra domenica notte e ieri mattina in piazza del Popolo dove, alle 8, il botteghino del teatro Ventidio Basso ha iniziato come previsto la distribuzione dei biglietti gratuiti per il concerto che la sera del 21 luglio i tre tenori terranno nel salotto cittadino. Seicento le persone che sono riuscite ad assicurarsi i ticket visto che in totale, quelli disponibili, erano 1.200 e che ciascuno ne poteva prendere al massimo due. Molti di coloro che erano in fila sono rimasti, dunque, a mani vuote, ma era prevedibile. Nessun problema è stato registrato dal punto di vista della sicurezza, visto che dalla mezzanotte di domenica il salotto cittadino è stato presidiato da quattro agenti della security chiamati dagli organizzatori, a cui si sono aggiunti rinforzi nel corso della mattinata di ieri anche con la locale polizia municipale. Per garantire che nessuno potesse passare avanti e che dunque venisse rispettata la fila, gli operai del Comune hanno posizionato delle transenne per delineare il percorso fino alla biglietteria. Il concerto, come noto, è offerto alla città dalla famiglia di imprenditori ascolana Faraotti in occasione dei festeggiamenti per il trentennale della loro azienda Fainplast.

E’ previsto, per l’allestimento del palco che sarà molto imponente, l’ingresso in piazza di grandi tir. Reduci dal grande successo dell’Arena di Verona e in attesa dei concerti di settembre che chiuderanno una fortunata tournée mondiale, per ‘Ascoli Piceno: palco di travertino’, ovvero la rassegna organizzata dalla Compagnia dei Folli nell’ambito della quale è inserito il loro live del 21 luglio alle 21.30, i ragazzi de Il Volo (Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble) saranno accompagnati sul palco da un’orchestra. L’organizzazione del concerto è della Alhena entertainment srl e la data ascolana è l’unico appuntamento estivo con i tre tenori.

Lorenza Cappelli