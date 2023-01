Tutti pazzi per le befane in piazza del Popolo Invasione di grandi e piccini per lo show

Una piazza del Popolo gremita come non si vedeva da tempo ha fatto da cornice, ieri mattina, alla discesa delle befane. Il tradizionale appuntamento dell’Epifania organizzato dal Comune ha richiamato, come nelle passate edizioni, migliaia di persone, soprattutto bambini con i genitori che con il naso all’insù hanno assistito all’arrivo delle simpatiche vecchine che con l’ausilio di funi e con sacchi in spalla si sono calate dal palazzo dei Capitani. E, una volta arrivate a terra, hanno distribuito centinaia e centinaia di doni, gentilmente offerti dal Conad di via Erasmo Mari, ai piccoli presenti. A suon di musica le befane hanno iniziato la loro discesa intorno alle 11 nello stupore generale dei bambini che anche quest’anno hanno potuto godere di un bellissimo spettacolo, probabilmente unico nelle Marche. Tant’è vero che con il passare delle edizioni, all’appuntamento partecipano non solo famiglie ascolane, ma anche molte provenienti da fuori città. Peccato solo che ieri, nel bel mezzo dell’evento, un uomo ha avuto un mancamento. Il fatto, essendo accaduto nella parte opposta rispetto a quella dove si trovava l’ambulanza della Croce Rossa, ha costretto il mezzo di soccorso ad attraversare la piazza con le difficoltà che si possono facilmente immaginare per via delle tantissime persone presenti. L’uomo è stato poi trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale ‘Mazzoni’.

Dalle befane protagoniste in centro a quelle che il giorno prima hanno invece fatto irruzione al Forte Malatesta, una vecchina un po’ in là con l’età e con i calzari mal ridotti ha fatto visita ai numerosi bimbi che giovedì si trovavano nella struttura museale di via delle Terme. Dopo aver partecipato a una divertente caccia al tesoro i piccoli hanno conosciuto la befana durante il tradizionale gioco della tombola che ha permesso loro di ricevere un bellissimo ricordo donato dalla libreria Rinascita. Con la festa dell’Epifania si chiudono ufficialmente le festività di Natale. Il prossimo momento di festa dell’anno ci sarà con il Carnevale, in programma, dopo due anni di stop imposti dalla pandemia, dal 16 al 21 febbraio. Come tradizione l’apertura ufficiale avverrà il 17 gennaio, nel giorno di Sant’Antonio Abate. Ricco sarà il programma dei festeggiamenti: si comincia il 15 gennaio, in centro storico, con la rassegna dei canti di questua giunta quest’anno alla decima edizione, ma figlia di una tradizione di lunghissimo corso, mentre il 17 gennaio, alle 13, la statua di Sant’Antonio verrà esposta in piazza Arringo, alle 15 il vescovo di Ascoli, Gianpiero Palmieri, impartirà la benedizione agli animali e ai mezzi agricoli, alle 15.30 partirà la processione che dalla piazza del municipio raggiungerà la parrocchia di San Giacomo della Marca a Borgo Solestà dove, alle 18, verrà celebrata la messa di chiusura della festa. Alle 20, poi, cena di Sant’Antonio (info al numero 3286129831). Per tutta la giornata del 17 gennaio si svolgerà anche la cavalcata di Sant’Antonio in collaborazione con il centro ippico ‘Le coste’. Lorenza Cappelli