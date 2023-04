Tutti uniti per lo Iom Brugni: "Noi ci siamo"

"Lo Iom è un fiore all’occhiello del nostro territorio. Il Comune cercherà in tutti i modi, per quello che è di sua competenza, di sostenere l’associazione". Queste le parole dell’assessore ai servizi sociali, Massimiliano Brugni, all’indomani dell’accorato appello lanciato da una volontaria della onlus ascolana che, preoccupata per una possibile interruzione dell’attività da parte dell’associazione per mancanza di fondi, ha chiesto a chi di dovere di intervenire per scongiurarne la chiusura. Preoccupazione confermata anche dalla stessa presidente dello Iom, Ludovica Teodori, che ha fatto sapere come in questo momento, per scarsità di risorse, stiano dicendo no a diverse richieste di aiuto e supporto prevenute loro da parte dei pazienti. "Lo Iom è un’associazione molto importante – dice Brugni – per tutti i servizi che eroga alle persone malate. Non solo, hanno promosso anche diverse progettualità, sia per gestire le difficoltà legate alla malattia, sia per tentare un inserimento lavorativo delle donne che hanno avuto un cancro al seno. Lo Iom è fondamentale per il nostro territorio in quanto fa tanto per le persone in difficoltà. Come Comune siamo stati sempre vicini all’associazione e cerchiamo anche di sostenerla nei limiti delle nostre possibilità. Certo è, però, che questo sostegno dovrebbe essere sempre più garantito a tutti i livelli e da chi è più in alto. L’Arengo è a stretto contatto con la presidente Teodori, collaboriamo con la onlus attraverso la promozione di iniziative, e anche di recente abbiamo erogato loro un piccolo contributo come per le altre associazioni. Da parte nostra, comunque – conclude l’assessore – siamo a fianco dell’associazione e condividiamo il loro grido di dolore. Nei prossimi giorni chiamerò la Teodori per vedere come poter dare un’ulteriore mano da parte del Comune. Al di là dell’assistenza che svolgono, creano opportunità e progettualità per chi ha avuto la patologia e, soprattutto, svolgono molta attività di screening. E’ veramente un punto di riferimento nevralgico per il nostro territorio e dunque l’Arengo farà la sua parte nel sostenerli". Lo Iom è nato nel marzo del 1996 e si occupa di assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici e sostegno alle famiglie, gestisce la segreteria della Breast Unit dell’Ast di Ascoli.

Lorenza Cappelli