Tutti vicini a Gubbini "Massimo, operazione ok"

Un intervento durato sette ore. Alla fine, però, tutto sembra essere andato per il meglio. Il cavaliere di Porta Tufilla, Massimo Gubbini, mercoledì scorso si è sottoposto all’operazione al volto, effettuata all’ospedale di Perugia, dove è stato trasferito da Foligno. Il quarantenne, che lo scorso primo luglio fu vittima di una brutta caduta da cavallo durante le prove della Quintana folignate, è assistito dai suoi familiari in questo momento davvero complicato. I sestieranti di Porta Tufilla, in queste ore, stanno continuando a far sentire al ‘Gladiatore’ tutta la propria vicinanza. Tutto il popolo rossonero, infatti, è profondamente legato a Gubbini, che ad Ascoli ha trionfato addirittura otto volte, l’ultima delle quali nel luglio del 2022, in sella a Trentino. "Siamo convinti che Massimo vincerà questa grande battaglia, da vero combattente – conferma il caposestiere Matteo Silvestri –. La famiglia ci ha chiesto di mantenere il massimo riserbo sulle sue condizioni, ma posso dire che l’operazione è andata bene. Siamo in costante contatto con i familiari del nostro cavaliere, che non vediamo l’ora di riabbracciare. Inutile dire come quella di sabato scorso, per noi, sia stata una Quintana diversa, dal sapore particolare. Massimo ci è mancato e ci mancherà anche ad agosto. Forza ‘gladiatore’, ti aspettiamo a Porta Tufilla".

Intanto, nelle ultime ore un altro ‘caso’ ha scosso il mondo della Quintana. Il coordinatore dei castelli, Stefano Giacomini, si era dimesso nella giornata di mercoledì, per poi fare un passo indietro ieri. Probabilmente, al centro della sua scelta, c’è stata qualche discussione di troppo con i rappresentanti di alcuni dei castelli che partecipano al corteo storico e che, va ricordato, dall’edizione del prossimo 6 agosto diventeranno quindici con il debutto di Castel di Lama.

Infine, questa sera si concluderà il torneo di calciotto tra i sestieri, al centro sportivo ‘Tofare’, giunto ormai alla decima edizione. Si assegnerà il Palio, valido come memorial ‘Umberto Fattori’. La serata comincerà alle 19 con la sfida per la ‘Cucchiara di legno’, ovvero per evitare l’ultimo posto, tra i sestieri di Sant’Emidio e Porta Romana. Alle 22, invece, la finalissima per la conquista del Palio, che vedrà sfidarsi Porta Tufilla e Porta Solestà in un match che promette tante emozioni.

Matteo Porfiri