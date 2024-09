Tutto esaurito alla Palazzina per l’incontro con Serena Bortone al festival ’La Risacca dei ricordi’

Sabato sera, la Palazzina Azzurra ha registrato un altro tutto esaurito durante il festival ’La Risacca dei Ricordi’, con protagonista Serena Bortone, che ha presentato il suo libro ’A te, vicino così dolce’. E’ stato il secondo sold-out consecutivo dopo quello dell’incontro con Sigfrido Ranucci. Parlando del suo libro Serena Bortone ha esplorato temi come l’amore, l’amicizia e le relazioni. Ambientato negli anni ‘80, il romanzo riflette sulle scelte della giovinezza e sulle loro conseguenze nella vita adulta. La storia ruota intorno ai personaggi di Vittoria e Paolo e tratta dell’importanza di comprendere la propria identità e di affrontare le sfide emotive e relazionali di quel periodo della vita. Durante la presentazione, Serena Bortone ha condiviso un aneddoto toccante su un ragazzo il cui coming out è stato molto difficile. Grazie alle trasmissioni televisive della giornalista, la madre del ragazzo ha cambiato opinione sull’omosessualità e ha finito per accettare e sostenere la vita che suo figlio voleva vivere. Bortone ha sottolineato come le storie e le narrazioni possano avere un impatto significativo sulle persone e aiutare a cambiare mentalità e pregiudizi.