Tutto fermo ad Arquata. Resta la pluriclasse nonostante le promesse:: "È ormai inspiegabile"

Alla vigilia dell’inizio del nuovo anno scolastico serpeggiava una certa fiducia nella eliminazione, se non completa, comunque parziale, delle pluriclassi nelle scuole primaria e secondaria di primo grado di Arquata. Il sindaco Michele Franchi aveva avuto rassicurazioni dall’Ufficio scolastico regionale delle Marche, in seguito all’adozione del decreto sisma da parte del Ministero dell’istruzione che contiene la soluzione al problema. Siamo però a ottobre e ancora gli alunni della elementare e media di Arquata fanno lezione raggruppati in pluriclassi. Franchi, insieme a undici associazioni del posto, hanno scritto una lettera, che non ha avuto ancora risposta, al direttore dell’Usr Marche, Donatella D’Amico, e al dirigente scolastico dell’istituto comprensivo del Tronto e Valfluvione, Sergio Spurio.

"Nonostante la definitiva adozione del Decreto con cui il Ministero dell’istruzione e del merito ha effettuato la ripartizione delle risorse, per la parte riferita all’anno scolastico 20232024, delle somme che il Decreto ricostruzione ha stanziato per garantire la continuità e la qualità didattica nelle scuole del cratere fino all’anno scolastico 202829 – si legge nella lettera –, nulla è ancora accaduto alla scuola primaria e secondaria di Arquata, alla quale afferiscono anche allievi di Montegallo e di Accumoli. L’anno scolastico è cominciato e a oggi non è arrivato nessun segnale concreto di sdoppiamento delle pluriclassi nell’istituto del Tronto e Valfluvione. Ci ritroviamo ancora una volta a fare i conti con una situazione di incertezza sempre più inspiegabile, visto che il Decreto parlamentare è stato approvato – come pure l’emendamento che prevede la deroga al numero minimo di alunni per la formazione delle classi nei comuni del cratere sismico – e visto che c’è stata la ratifica ministeriale e i fondi necessari sono stati stanziati. Perché, allora, il plesso di Arquata deve ancora fare i conti con le pluriclassi? Perché alle famiglie, agli insegnanti, al Comune, continuano a non arrivare risposte concrete, né da parte dell’Usr Marche, né da parte del dirigente scolastico? La formazione di giovani e giovanissimi, figli di famiglie che hanno scelto di rimanere nel territorio di Arquata nonostante tutto, dovrebbe essere una priorità assoluta e riconosciuta. Il permanere delle pluriclassi si traduce invece nell’implicito invito alle famiglie a iscrivere altrove i figli, portando a nuovo impoverimento e nuovo spopolamento. Chiediamo di applicare tempestivamente i provvedimenti già da tempo approvati, rendendo finalmente possibile lo sdoppiamento delle pluriclassi, in favore di un’istruzione non dimezzata e di qualità – conclude la messiva inviata e ancora senza risposta –, alla quale hanno più che mai diritto i giovanissimi terremotati".

Lorenza Cappelli